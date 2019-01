CDS-Porto promove conferência com Monteiro

A distrital do CDS-PP do Porto promove uma conferência, esta quinta-feira à noite, com Manuel Monteiro, ex-líder do partido. “Portugal e a Europa” é o tema da conferência que tem como único orador Manuel Monteiro, que foi também eurodeputado. O antigo líder do CDS tem estado afastado da vida política activa, mas tem participado em iniciativas promovidas por uma corrente interna do partido que é crítica da direcção de Assunção Cristas.

A organização da iniciativa, que decorre no Palácio da Bolsa no Porto, acontece a poucos meses das eleições europeias marcadas para 26 de Maio e com os nomes dos primeiros candidatos do CDS – numa lista liderada por Nuno Melo – já divulgados.

A distrital do Porto liderada por Fernando Barbosa tem contestado a quota de deputados a que a direcção nacional terá direito a indicar para a lista das legislativas. No conselho nacional do passado dia 12, Fernando Barbosa votou contra a proposta de Assunção Cristas que prevê que a direcção tenha direito a indicar os nomes para os primeiros três lugares para o Porto (e cinco em Lisboa). A proposta foi aprovada por uma larga maioria, mas a distrital não quer prescindir das suas escolhas já que foi esse o compromisso com que Fernando Barbosa se candidatou às eleições para a estrutura em Junho do ano passado. “Ganhámos a distrital com uma série de promessas aos militantes e uma delas é podermos escolher os nossos representantes no Parlamento”, afirma ao PÚBLICO Alexandra Tété, secretária-geral do CDS-Porto.

A distrital admite que Assunção Cristas possa indicar o cabeça de lista, mas o nome tem de ser aceite. A polémica pode estalar se a escolha da direcção recair sobre Cecília Meireles que a distrital rejeita por considerar que não corresponde à vontade dos militantes. A deputada, que é também vice-presidente do partido, foi candidata contra Fernando Barbosa e foi derrotada numas eleições polémicas. O líder da distrital já pediu, entretanto uma reunião à líder do partido para resolver o impasse.

