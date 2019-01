Ser Voluntário…. na Serve the City

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: Por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área geográfica: Lisboa, Coimbra e Porto

Tema: Pessoas em situação de sem-abrigo, idosos em situação de isolamento, crianças em situação de risco, territórios com situações de vulnerabilidade social

A Serve the City é uma rede voluntariado que procura mobilizar pessoas de todas as condições e convicções para uma cidadania activa, responsável e de proximidade. Está presente em mais de 80 cidades em todo o mundo, integrando uma rede mundial de organizações locais.

A missão da Serve the City passa por criar oportunidades e espaços que promovam o encontro entre voluntários e pessoas na condição de sem-abrigo, idosos isolados, imigrantes e refugiados, crianças e jovens em risco, famílias com rendimentos insuficientes ou em dificuldades.

Assim, a organização dinamiza vários projectos que procuram enriquecer a resposta social às várias situações mencionadas. A iniciativa mais conhecida é os Jantares Comunitários. Acontecem de 15 em 15 dias em Lisboa, uma vez por mês no Porto, e sempre que possível em Coimbra. A refeição é servida como num restaurante a cerca de 130 voluntários e 170 pessoas (números de Lisboa) em situação de fragilidade social, que jantam lado a lado, partilhando a refeição e as suas histórias de vida, promovendo a mudança pela via dos afectos.

Contactos Telefone: 960 070 007

Email: [email protected]

Outro projecto são os Ateliês Comunitários que envolvem entre 8 e 16 pessoas, sendo sensivelmente metade voluntários e a outra metade em situação de fragilidade social. Nestes ateliers, durante um determinado período de tempo, juntos aprendem sobre uma temática específica, desde informática, inglês, ou até teatro e dança.

No apoio a pessoas seniores importa referir dois projectos: o Pontes sem Idade, que procura criar um ecossistema de relacionamentos à volta de pessoas seniores isoladas, integrando visitas semanais a casa destes idosos, e actividades comunitárias (Chá e Ateliê) quinzenais; e o projecto Minutos Solidários, realizado em parceria com o Exército de Salvação, que a Serve the City apoia com uma equipa de voluntários que visita semanalmente pessoas idosas isoladas, levando-lhes o banco alimentar e oferecendo companhia e ajuda.

Há também a destacar o projecto Crescer com Amigos que vai ao encontro de crianças do 1.º ciclo que estão em situação de potencial abandono escolar. Assim, os voluntários deste projecto fazem coaching semanal durante o ano lectivo nas escolas, apoiando crianças e famílias (e escolas) numa fórmula que se resume em “1 criança, 1 voluntário, 1 hora por semana”.

Qual o impacto do programa?

Em 13 anos de existência, oito de actividade regular, esta rede de voluntariado já envolveu mais de 12000 voluntários em Portugal, em mais de 50 mil horas de voluntariado, trabalhando em colaboração com dezenas de parceiros públicos e privados.

Como posso ajudar?

O leque de participação na Serve the City é amplo. Existem oportunidades de envolvimento pontuais e regulares, em dias úteis e finais de semana, durante o dia ou ao final do dia e da noite, com crianças e jovens, com pessoas em situação de sem-abrigo, com idosos isolados, etc.

O que precisam de mim?

Algumas destas oportunidades requerem um par de horas, outras um dia inteiro. Pode participar-se individualmente ou integrando um grupo de amigos, uma empresa, uma associação, uma escola, uma comunidade de fé, etc.