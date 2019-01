Frio polar: anónimo paga hotel a 70 sem-abrigo em Chicago

Na sequência da vaga de frio extremo que tem assolado os Estados Unidos nos últimos dias, um cidadão pagou o alojamento num hotel a 70 sem-abrigo que estavam acampados em Chicago. A identidade do cidadão e o nome do hotel onde os sem-abrigo estão alojados são, para já, desconhecidos.

No acampamento, para se aquecerem, os sem-abrigo tinham cerca de 150 a 200 botijas de gás portáteis, que lhes tinham sido doadas para combater o frio, mas uma delas explodiu, o que levou as autoridades locais a confiscarem as botijas. Ninguém ficou ferido na explosão.

Segundo o Washington Post, a instituição de caridade cristã protestante The Salvation Army preparava-se para actuar e procurar soluções para alojar os sem-abrigo quando foi informada que um cidadão anónimo já tinha pago quartos de hotel aos mesmos.

As autoridades alertaram a comunidade para não doarem botijas de gás por razões de segurança.

Os Estados Unidos estão a enfrentar uma situação sem precedentes. Catorze estados do Centro-Oeste e do Leste do país estão em alerta devido ao vórtice polar que lançou um manto de frio. O The New York Times avança que já morreram pelo menos 20 pessoas.