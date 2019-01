Parlamento Europeu reconhece Guaidó como "Presidente interino legítimo” da Venezuela

O Parlamento Europeu reconheceu nesta quinta-feira o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como “Presidente interino legítimo” deste país.

Numa moção aprovada na manhã desta quinta-feira, os deputados europeus pediram à chefe da diplomacia europeia, Frederica Mogherini, e aos Estados-membros da União Europeia, que “adoptem uma posição firme e comum e reconheçam Juan Guaidó como único Presidente interino legítimo até que seja possível convocar novas eleições presidenciais livres, transparentes e credíveis tendo em conta o restabelecimento da democracia”.

A moção recebeu 439 votos a favor, 104 contra e 88 abstenções.

PUB

Na quarta-feira, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, exprimiu mais uma posição de força relativamente à crise política na Venezuela, depois de Guaidó se ter autoproclamado Presidente interino e perante a recusa de Nicolás Maduro em convocar novas eleições: “Maduro oprime os venezuelanos. A União Europeia deve estar ao lado do povo da Venezuela. Em face de acontecimentos históricos em que a democracia está em jogo, é claro que temos de estar do lado da liberdade e dos direitos humanos, e não da opressão", disse Tajani.

No último fim-de-semana, a UE deu um ultimado a Maduro, exigindo que o Presidente venezuelano anunciasse eleições durante esta semana, caso contrário vai legitimar Guaidó.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na quarta-feira, numa entrevista à agência russa RIA, Maduro reafirmou que não aceitará a convocação de novas eleições presidenciais, mas deixou a porta aberta para antecipar as legislativas.

Na semana passada, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional (cujos poderes foram esvaziados por Maduro, declarando-a em "desacato", depois de a oposição ter conquistado o seu domínio nas legislativas de 2015), autoproclamou-se Presidente interino. As últimas presidenciais, em 2018, que Maduro venceu, não foram reconhecidas por grande parte da comunidade internacional, devido ao boicote da oposição (que tem muitos das suas figuras presas ou exiladas) e às acusações de fraude eleitoral. Por isso, Guaidó susteve-se na Constituição venezuelana que prevê que a segunda figura do Estado (o presidente do Parlamento) assume a Presidência do país até que sejam convocadas novas eleições.

Guaidó recebeu imediatamente largo apoio internacional (dos EUA, Brasil ou Canadá). Maduro conta com o apoio de potências como a Rússia ou China, para além de ainda ter o suporte da cúpula militar do país, considerada uma peça-chave para o desfecho desta crise. Guaidó tem encetado esforços nos últimos dias para atrair o apoio dos militares.