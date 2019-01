Sistema de Mobilidade do Mondego apresentado na próxima semana

O Conselho de Ministros (CM) aprovou, nesta quinta-feira, o investimento de 85 milhões de euros para instalar o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM). A implementação do sistema de autocarros eléctricos que vai ligar a cidade de Coimbra ao concelho da Lousã, passando pelo município de Miranda do Corvo, vai ser desenvolvida pela Infra-estruturas de Portugal, refere o comunicado da presidência do Conselho de Ministros.

O concurso para as obras no antigo Ramal da Lousã será apresentado na próxima segunda-feira, refere a agência Lusa, após a conferência de imprensa do Conselho de Ministros. À autorização de despesa de 85 milhões de euros para o SMM acresce 15 milhões de euros para intervir na estação ferroviária de Coimbra-B e 20 milhões de euros para o material circulante.

O ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, anunciou, citado pela Lusa, que, após os processos concursais, a empreitada “entrará pelo ano de 2020 fora”, para que o sistema começa a entrar em funcionamento em 2021, “ainda que de modo faseado”.

A nota do CM refere que a solução de “MetroBus Elétrico” constitui “uma opção sólida em termos de infra-estrutura, moderna ao nível tecnológico e viável do ponto de vista económico-financeiro”.

