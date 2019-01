Bahrein prepara "o maior parque subaquático do mundo". Inclui um Boeing 747

O Bahrein não parece querer ficar atrás do vizinho Dubai e dos restantes Emirados Árabes Unidos e aposta, este ano, num grande projecto sob o mote "maior do mundo": um parque subaquático que, para mais, tem como atracção maior um Boeing 747 submergido para visitar. O mote: Dive Bahrain.

O anúncio oficial do projecto final do parque temático foi feito este mês pelo Conselho Supremo para o Meio Ambiente do reino. O comunicado refere que abarcará 100 mil metros quadrados, devendo ser uma "experiência excepcional de mergulho" a cerca de 20 metros de profundidade.

Além do avião, haverá mais atracções, casos de uma réplica de uma casa tradicional de comerciantes de pérolas do país, recifes de corais artificiais e "esculturas fabricadas com materiais ecológicos". Tudo com potencial para "fornecer um refúgio seguro para o crescimento dos recifes de coral e um habitat para a vida marinha".

"O projecto diversifica o turismo no país e tem como objectivo atrair uma maior variedade de turistas interessados no mergulho e nas experiências submarinas", resumiu o Turismo do Bahrein à revista Condé Nast Traveler - edição espanhola. Além dos turistas, o parque quer também contar com a visita e colaboração de especialistas das áreas marinhas, estudantes e investigadores.

Segundo o comunicado, todo o projecto, localizado na costa leste do reino no golfo Pérsico, foi pensado para ser "amigo do ambiente", embora a CNN assinale preocupações com a potencial contaminação do avião no ecossistema local. O Turismo do Bahrein afastou tais preocupações, referindo que todas as superfícies do avião serão tratadas e limpas de modo a não haver qualquer risco de contaminação. "Passámos muito tempo a remover todos os possíveis produtos contaminantes do avião", asseguraram as autoridades do Bahrein.

O parque, que o reino - visitado anualmente por cerca de 12 milhões de turistas - anuncia com uma parceria público-privada, tem uma conta oficial no Twitter, @divebahrain, onde poderão ser acompanhados o desenvolvimento da obra e as novidades (o site oficial está ainda em desenvolvimento).