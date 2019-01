A comovente despedida do Nantes a Emiliano Sala

Foram poucos aqueles que conseguiram conter as lágrimas, na noite de quarta-feira, no encontro que opôs o Nantes ao Saint-Étienne. Todos os jogadores do clube francês alinharam com camisolas que, nas costas, tinham o nome de Emiliano Sala. Ao minuto nove (número que o futebolista usava), o jogo foi interrompido e o estádio do Nantes irrompeu num aplauso que se estendeu aos jogadores e equipa técnica. Os adeptos também fizeram questão de prestar uma última homenagem ao futebolista, desaparecido após o avião em que seguia se ter despenhado. Várias coreografias foram organizadas nas bancadas que, durante os 90 minutos, entoaram o nome de Emiliano Sala repetidas vezes.