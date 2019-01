Metro de Lisboa bate recorde de passageiros e de receitas

O Metropolitano de Lisboa transportou mais de 169 milhões de passageiros no ano passado, mais 4,7% do que no ano anterior, o que, segundo a empresa, permitiu atingir um novo recorde. Este crescimento de viagens representou uma subida nas receitas, que atingiu também um novo máximo ao subir 5,4% para cerca de 114 milhões de euros.

A subida do número de viagens, e de receitas, tem sido suportada pelo turismo e pela melhoria do mercado de trabalho. No ano passado, o metro de Lisboa teve também estratégias que potenciaram a procura, como ter funcionado com as quatro linhas abertas durante toda a noite no Santo António (já no caso da passagem do ano a Linha Amarela esteve fechada, o que provocou várias reclamações).

De acordo com o comunicado enviado pela transportadora pública, os resultados “reflectem o resultado do esforço de aumento da oferta, que, em 2018, atingiu, também, um nível recorde, com quase 27 milhões de carruagens x Kms”, destacando também o investimento feito para “melhorar o seu desempenho global”.

Há duas semanas, o Metro do Porto também anunciou ter atingido um recorde, com 62,6 milhões clientes transportados no ano passado (mais 3,4% face a 2017).

Em comum as duas empresas têm também o facto de estarem a expandir a sua rede, e a investir em novas composições.

No caso do Porto, entre 2020 e 2023 vai prolongar-se a Linha Amarela e construir a Linha Rosa, que fará a ligação entre a S. Bento e a Casa da Música. Já no caso de Lisboa a ideia é ter, em 2023, duas novas estações, uma na Estrela e outra em Santos, que farão a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré. Isso implicará uma linha circular (a Verde), que tem sido alvo de algumas contestações.

A administração liderada por Vítor Domingues dos Santos pretende também arrancar com o projecto de ligação da Linha Vermelha de S. Sebastião a Campo de Ourique, com paragem nas Amoreiras.