Inter eliminado na estreia de Cédric

A Lazio venceu esta quinta-feira o Inter de Milão, por 3-4, no desempate por grandes penalidades, depois do nulo registado nos 90 minutos e do 1-1 no prolongamento dos quartos-de-final da Taça de Itália, em partida disputada no Giuseppe Meazza.

A equipa romana defrontará, agora, o AC Milan, nas meias-finais, depois de ter estragado a estreia do internacional português Cédric Soares, lançado por Spalletti aos 106', dois minutos antes do golo de Ciro Immobile.

Com João Mário titular, o Inter de Milão sentiu enormes dificuldades para contrariar o melhor futebol da Lazio. O médio luso ainda tentou sacudir o marasmo com o primeiro remate perigoso dos milaneses, mas o jogo acabaria mesmo empatado, forçando um prolongamento no qual os visitantes ganharam vantagem com o golo de Immobile (108').

E quando tudo parecia terminado para o Inter, que teve Asamoah expulso aos 116', numa decisão revertida pelo VAR, o videoárbitro assumiu protagonismo já em pleno período de compensação, para lá dos 120 minutos, com o árbitro a assinalar castigo máximo a punir falta de Milinkovic-Savic. Mauro Icardi não perdoou (120+4'), levando a decisão para o desempate por penáltis.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cédric não desiludiu ao converter o respectivo penálti, mas o Inter acabou mesmo por ser eliminado quando Nainggolan atirou com força para o meio da baliza de Strakosha, que se limitou a desviar o remate.

Para além do embate entre Lazio e AC Milan, a outra meia-final da Taça de Itália colocará frente a frente a Fiorentina e a Atalanta, depois da surpreendente eliminação da Juventus, vencedora das últimas quatro edições da competição.