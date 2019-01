Boavista homenageia Frederico

O ex-defesa-central Frederico, de 61 anos, que se encontra internado no Hospital do Barreiro, com esclerose múltipla, será este sábado homenageado pelo Boavista, antes da partida com o Feirense. Frederico começou a carreira na época 1975/76, na CUF, e retirou-se em 1994/95, no Leixões. João Alves, de quem foi companheiro de equipa no Benfica e no Boavista - e posteriormente treinador – recorda Frederico como "um grande homem".

"Jogou comigo no Benfica, com o Eriksson e o Baroti, e fomos juntos para o Boavista, com o Filipovic. É um dos meus melhores amigos", destacou João Alves, actual treinador da Académica.

João Alves referiu ainda estar a par dos problemas de saúde de Frederico, com quem jantou "há uns meses", juntamente com outros "ex-colegas do Benfica", tendo-o visitado em casa, no Barreiro. Alves sublinhou "a bela carreira" de Frederico, internacional em 18 ocasiões, tendo estado entre os mundialistas de 1986, no México.

Já antes do jogo com o Benfica, no Estádio da Luz, na passada segunda-feira, os presidentes do Boavista e da SAD “axadrezada”, Vítor Murta e Álvaro Braga Júnior, respectivamente, deslocaram-se ao Hospital do Barreiro. A homenagem ficou decidida nessa visita, com Frederico – impossibilitado de comparecer - a fazer-se representar pelo sócio boavisteiro José Raposo, grande amigo do jogador desde os tempos em que se transferiu da Luz para o Bessa.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Frederico jogou oito épocas consecutivas no Boavista e quatro no Benfica, tendo ainda representado a CUF, o Barreirense, o V. Guimarães, o Estrela da Amadora (no qual foi campeão nacional da II Divisão, com João Alves) e o Leixões. Vítor Murta declarou que esta homenagem é da "mais elementar justiça", apelando aos associados “axadrezados” para marcarem presença maciça no jogo, cuja receita reverterá, inteiramente, a favor do seu antigo jogador.

BOAVISTA FC x Feirense CD



Sábado, 2 de Fevereiro , 18h00



* Informamos os nossos associados que as receitas desta partida reverterão para o nosso ex-atleta Frederico, que se encontra hospitalizado.



Sócios: 3€



Bilhete de acompanhante: 7,5€



Público: 15€ pic.twitter.com/kQ83xnkRh1 — Boavista FC (@boavistaoficial) January 31, 2019