Benzema confirma meias-finais para o Real Madrid

O Real Madrid garantiu esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha ao bater o Girona, por 1-3, na partida da segunda mão da prova, com dois golos do francês Karim Benzema (27' e 43') e um de Marcos Llorente (76'), a responder quase de pronto ao remate certeiro de Pedro Porro (71').

A equipa de Santiago Solari confirmou, na Catalunha, o favoritismo reforçado no primeiro "assalto", em que bateu os "carrascos" do Atlético de Madrid, por 4-2, na primeira mão dos quartos-de-final.

Os catalães ainda tentaram recuperar a desvantagem do jogo de Madrid, com Granell a enviar um remate à barra logo no segundo minuto de jogo. O aviso foi bastante claro e Benzema não tardou a responder em lance (15') que podia ter aniquilado as esperanças da formação da casa. Não marcou à primeira, facturou à segunda, numa jogada que iniciou na direita, tabelando até ao coração da área para aproveitar os espaços concedidos pelos locais.

Benzema voltaria a fazer a diferença depois de o uruguaio Christián Stuani​ ter estado muito perto de empatar a partida. O francês, que igualara Hugo Sánchez na lista dos maiores goleadores do Real Madrid, com 208 golos, numa tabela liderada por Cristiano Ronaldo, com 451, superou assim o mexicano, sendo já o sexto, depois do português, de Raúl, Di Stéfano, Santillana e Puskas.

Benzema haveria de sair 13 minutos depois do início da segunda parte para dar o lugar a Marco Asensio. Com 6-2 no total da eliminatória, Lucas Vázquez ainda falhou o golpe de misericórdia (66'), permitindo que o Girona sonhasse com um desfecho diferente quando Porro reduziu a 20 minutos do final. Pura ilusão, já que Llorente repôs a diferença e sentenciou o encontro, selando a passagem dos "merengues" às meias-finais, onde encontra Barcelona, Valência e Betis, com 7-3 na eliminatória.