James Bay e Zara Larsson em Lisboa para abertura do concerto de Ed Sheeran

Há mais dois nomes a subir ao palco que será montado no Estádio da Luz, em Lisboa, nos próximos dias 1 e 2 de Junho, para o concerto de Ed Sheeran. James Bay e Zara Larsson estarão encarregues dos espectáculos de abertura do músico britânico que em menos de oito horas esgotou os 60 mil bilhetes para o primeiro concerto em nome próprio em Portugal. O sucesso das vendas levou a promotora musical Everything Is New a anunciar uma segunda noite, a 2 de Junho, que também esgotou rapidamente.

O cantor de Hold Back The River esteve em Portugal em 2015, quando subiu ao palco do NOS Alive. Nesse ano, o músico venceu o Critics Choice BRIT Award 2015.​

Já a cantora sueca, que em 2016 deu voz ao hino do campeonato de futebol europeu ao lado de David Guetta, pisa os palcos portugueses pela primeira vez. A cantora deu os primeiros passos na música em 2008, ao vencer a versão sueca do programa Got Talent. Em 2015, Larsson lançou seu single de estreia Lush Life, do seu segundo álbum de estúdio, que a atirou para os tops internacionais.

​Portugal é um dos pontos de passagem da digressão mundial de Ed Sheeran, que tem o nome do seu último álbum, Divide. O terceiro e mais recente álbum do cantor, lançado em 2017 conta com músicas como Shape of You, Castle on the Hill, Happier e Galway Girl. O cantor de 27 anos já tinha pisado o palco português em 2014, no Rock In Rio, em Lisboa.

As portas do Estádio da Luz abrem às 17h nos dois dias dos concertos. O espectáculo arranca às 20h.