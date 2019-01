Poluição em Banguecoque obriga ao encerramento de mais de 400 escolas

A poluição que se tem verificado na capital tailandesa nas últimas semanas forçou as autoridades locais a fechar cerca de 450 escolas esta quarta-feira. O governador, Aswin Kwanmuang, suspendeu as aulas com o intuito de proteger os estudantes das partículas de poeira ultrafinas, prejudiciais à saúde, e, simultaneamente, reduzir o tráfego de carros particulares.

Segundo o jornal Bangkok Post, na origem da poluição atmosférica está o fumo dos veículos movidos a diesel, que excedem o nível padrão, as actividades de construção e queima de relva, restolho de arroz e lixo.

As autoridades locais lançaram, com recurso a aviões, produtos químicos nas nuvens para facilitar a precipitação, mas choveu pouco. A população foi aconselhada a não queimar incenso ou papel durante as celebrações do ano novo chinês. As máscaras antipoluição já esgotaram em muitas lojas.

De acordo com a Air Visual, esta quarta-feira Banguecoque atingiu uma pontuação de 156 no que respeita à qualidade do ar. Valores entre 151 e 200 representam o nível “pouco saudável”.

PUB

Em Banguecoque, o nível de poluição no ar é mais elevado que nalgumas cidades na China, mas está muito abaixo da capital indiana, Nova Deli. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Nova Deli tem o ar mais poluído de todas as maiores metrópoles do mundo.