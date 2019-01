Cientistas chineses já tinham clonado (em 2018) os primeiros primatas usando a técnica da ovelha Dolly – os macacos Zhong Zhong e Hua Hua. Agora, a partir de um único macaco com problemas graves num gene do ritmo circadiano, não só clonaram cinco macacos como manipularam esse gene com a nova técnica de “edição” genética, a CRISPR/Cas9. A ideia é usá-los para investigar mais esse gene. Ficam aqui exemplos de outros animais manipulados pela ciência.