Estamos desabituados dos sorrisos...

Existe na portagem da Ponte 25 de Abril um senhor portageiro que já é famoso. Eu que lá passo vezes sem conta confesso que, assim que me aproximo, começo a esticar a cabeça na esperança de conseguir perceber onde está ele. E, sempre que posso, vou para a sua fila de carros. Espero pela minha vez, toda satisfeita, porque sei que será ele a atender-me. E percebi que não sou a única e que ele tem, inclusive, uma página de Facebook em sua honra e uma reportagem publicada neste jornal! É famoso!

Este senhor chama-se Samuel e sempre, mas mesmo sempre, atende quem passa com um sorriso rasgado, um bom dia iluminado e a mão ao peito, enquanto diz: “Olá! Está tão linda! Já ganhei o dia!”

Despede-se depois como quem se despede de um grande amigo, e nada do que diz ou faz soa a falso ou ensaiado. Nada disso. Soa a algo que é dito de uma forma sentida e genuína, vinda do coração.

Penso que a história do Sr. Samuel nos faz pensar sobre duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Pois é, o senhor portageiro de quem falo tem uma deficiência que não sei (nem tenho de saber) qual é, mas a verdade é que este senhor é de uma eficiência fantástica. Por parte do condutor, fica a percepção de um trabalhador atento e focado na tarefa, rápido e eficaz. E quem passa numa ponte cheia de carros é isso que mais almeja, perder pouco tempo e poder seguir o seu caminho, pois andamos sempre cheios de pressa e a correr de um lado para o outro.

O trabalho dignifica e valoriza e é com muita satisfação que vejo este exemplo de inclusão. Porque todas as pessoas têm o direito ao trabalho, aumentando a sua autonomia e o sentimento de pertença e integração. Parabéns a quem o contratou. Muitos parabéns.

Mas esta história também nos faz pensar noutro aspecto da questão, e esse menos feliz, seguramente. Por que razão ficamos todos tão estupefactos perante esta abordagem de um trabalhador das portagens? Estupefactos pela positiva, entenda-se, mas a verdade é que ficamos. Porque não estamos nada à espera desta recepção quando esticamos o cartão ou o dinheiro, que acaba mesmo por ser dissonante. Portagens e filas de carros não rimam com boa disposição, simpatia e sorrisos. E acho que não exagero em dizer que saímos todos da sua cabine de portagem com um sorriso estampado no rosto e na alma.

Estaremos a ficar desabituados dos sorrisos? De tal forma desabituados que quando alguém nos sorri de forma inesperada reagimos assim? Com homenagens nas redes sociais e nas páginas dos jornais? Que sociedade é esta em que aceitamos (pior, esperamos) a ausência de um sorriso? Que acata sem questionar o facto de as pessoas trabalharem de uma forma séria e que isso é, em si, incompatível com um sorriso e umas palavras de elogio?

E chegados aos elogios, outra questão se impõe. Quando foi a última vez que elogiámos alguém só porque sim? Um elogio sincero, sem qualquer tipo de manipulação ou agenda oculta? E quando foi a última vez que alguém nos elogiou?

Os elogios são fundamentais nas relações interpessoais. Diz o povo que “quando acertamos, ninguém se lembra, mas quando erramos, ninguém se esquece”. E é muito verdade. Vivemos focados na procura da perfeição, muito mais atentos aos erros do que aos acertos. E muitas das nossas crianças são também educadas desta forma, mais centradas no que ainda não conseguem fazer, ao invés de valorizarem as suas competências e conquistas.

Elogiar é um processo tão simples e poderoso. Um elogio merecido, claro está, genuíno e concreto. E não custa mesmo nada. Vamos tentar?