Uma manhã, seis acidentes na Marginal de Cascais

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou esta quarta-feira de manhã seis acidentes rodoviários na Marginal de Cascais, no sentido Cascais-Lisboa, informou fonte daquela autoridade policial à agência Lusa.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa adiantou que a via se encontra intransitável desde a "rotunda de S. Pedro do Estoril até às Bombas da BP", no sentido Cascais-Lisboa, uma interrupção que dura já há cerca de sete horas, devido ao capotamento de um automóvel na Parede.

A fonte da PSP lembrou, por volta das 14h30, que houve uma vítima mortal na sequência deste acidente.

As pessoas envolvidas nos outros acidentes saíram ilesas e não há qualquer correlação entre as ocorrências, havendo somente "danos materiais a registar".

Até ao momento, as autoridades não especificaram os motivos para a ocorrência dos seis acidentes, nem a idade ou sexo da vítima mortal.

Uma fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) revelou, perto das 14h50, que a Marginal de Cascais se encontrava ainda a ser limpa.