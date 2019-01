Nova sentença do processo de Manuel Maria Carrilho marcada para Março

Uma nova sentença do processo que absolveu Manuel Maria Carrilho de violência doméstica sobre a sua ex-mulher Bárbara Guimarães foi esta quarta-feira marcada para 8 de Março, após a reabertura do julgamento por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

Em Dezembro, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou reabrir o julgamento ao aceitar um recurso do Ministério Público (MP), depois da absolvição em 2017 do ex-ministro da Cultura do crime de violência doméstica e de vinte e dois crimes de difamação.

Inconformado com a decisão, o MP apresentou um recurso, invocando "nulidades de despachos que indeferiram a realização de diligências de prova essenciais e indispensáveis à descoberta da verdade".

O recurso do Ministério Público da primeira instância defendia que "a sentença devia ser revogada e substituída por outra que dê como provados factos vertidos na acusação pública e que, em qualquer caso, condenasse o arguido pela prática de um crime de violência doméstica".

A 15 de Dezembro de 2017, a juíza Joana Ferrer absolveu Manuel Maria Carrilho: "Perante a realidade trazida ao tribunal, prova pericial inconclusiva e perante uma prova testemunhal abundante, mas que não foi capaz de sustentar a acusação, não resulta da matéria de facto provada que o arguido tem cometido o crime de violência doméstica", justificou.

Esta quarta-feira o caso voltou ao juízo criminal de Lisboa e, à entrada, o advogado de Manuel Maria Carrilho, Paulo Sá e Cunha, disse que o que está em discussão é um facto que não tinha sido contemplado inicialmente e que de acordo com a decisão do Tribunal da Relação terá de ser apreciado.

"É uma alteração não substancial dos factos, que diz respeito a um episódio de um dia determinado", disse Paulo Sá e Cunha, adiantando que é apenas acabar uma questão que ficou pendente de um processo que já está praticamente todo julgado. Em causa está um episódio em que Manuel Maria Carrilho terá ameaçado a apresentadora Bárbara Guimarães.

O episódio terá ocorrido em Lisboa e a defesa de Manuel Maria Carrilho apresentou esta quarta-feira em Tribunal duas testemunhas e pediu para anexar documentos para provar que ele e Bárbara Guimarães estavam nesse dia num casamento em Viseu.

O advogado de defesa de Bárbara Guimarães, José António Pereira da Silva, disse na sessão desta quarta-feira que teria de ver com a sua constituinte alguns dos documentos agora entregues, tendo sido marcada nova audiência para dia 22 de Fevereiro.

A juíza Joana Ferrer disse que, se possível, as alegações finais serão também a 22 de Fevereiro, tendo marcado a leitura da sentença a 8 de Março.