Centeno: "Ninguém neste Governo tem problemas com a auditoria"

O ministro das Finanças está a ser ouvido esta quarta-feira na Assembleia da República, precisamente no dia a seguir ao CDS ter anunciado que iria avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Aos deputados, Mário Centeno abordou o tema da auditoria para dizer: "Ninguém neste Governo tem qualquer problema com a auditoria, nem com as consequências que esta auditoria possa trazer”, disse. E garantiu que serão apuradas todas as responsabilidades, incluindo responsabilidades civis.

Centeno está a ser ouvido a pedido do PCP sobre o processo de reestruturação do banco público e garantiu aos deputados que deu indicações ao conselho de administração da Caixa "para levar até às ultimas consequências" o apuramento de responsabilidade. "É evidente que, como referi na última semana, importa compreender a quem compete fazer o quê. O apuramento das responsabilidades criminais compete às autoridades. O apuramento das responsabilidades contra-ordenacionais cabe ao Banco de Portugal, o supervisor. Ao Governo cabe e fê-lo de forma muito clara dar orientações estratégias à CGD", disse.

Negando não ter querido saber do que se passou na Caixa, Centeno voltou a referir que foi este Governo a pedir esta auditoria. No último debate no Parlamento, a semana passada, o PSD tinha acusado o Governo de se furtar a pedir responsabilização civil dos seus antigos administradores por este Governo estar a encobrir socialistas. Sobre este assunto, Centeno garantiu que a administração da Caixa está a trabalhar para apurar também esse tipo de responsabilidades, que significa um processo directo aos administradores, com pedidos de indemnização. "Estaremos lá para que todas as responsabilidades sejam assacadas", referiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mário Centeno foi criticado pelo deputado do PSD, António Leitão Amaro, de "falta de transparência". Para esta comissão, Leitão Amaro questionou também o ministro sobre o "custo" da Caixa Geral de Depósitos. "São custos de um banco que está mais caro, que paga 10,75% (é o triplo das emissões anos antes) para ser mais pequeno. Assume estes custos? Queria que opinasse sobre estes dados de evolução da CGD nos últimos 3 anos. Depósitos caíram 10 mil milhões de euros, o número de clientes caiu em 200 mil, o crédito a clientes caiu, menos 13 mil milhões de euros concedidos. Os activos do banco caíram e a percentagem do crédito concedido a empresas está estagnado".

Na resposta, Centeno assume que a Caixa é agora um banco mais pequeno, mas que os indicadores até estão melhores do que o previsto. Não só assume que está um banco mais pequeno, mas que é esse o propósito. "Tem reduzido, sim. Porque tem de se tornar num banco eficiente e para isso precisa de se reestruturar, de se reequilibrar. Todos os indicadores internos da CGD mostram que os trabalhadores no contexto do sector bancário mantêm vantagens muito claras e isso faz parte do ADN da Caixa e a Caixa vive bem com isso", defendeu.