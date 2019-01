CDS, Bloco e PS querem entender-se para criar a nova comissão da Caixa no dia 14

O CDS deu o primeiro passo, mas o Bloco também vai chegar-se à frente com uma proposta para a constituição de uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. E o PS está disposto a contribuir para um texto comum. Se os três se entenderem, no final desta quarta-feira deverá haver um só texto que será posto à consideração de Eduardo Ferro Rodrigues.

A vontade de alguns partidos para uma nova comissão de inquérito começou a desenhar-se depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter autorizado o envio ao Parlamento da auditoria da Ernst & Young acerca da gestão da CGD entre 2000 e 2015, que revelou os créditos que provocaram imparidades no banco público de 1200 milhões de euros.

Se os partidos não conseguirem entender-se - como lhes pediu o presidente da Assembleia da República, argumentando que gostaria de evitar a "proliferação" de propostas -, é certo que em cima da mesa estarão as propostas dos centristas e dos bloquistas.

Na conferência de líderes desta quarta-feira, Ferro Rodrigues acedeu a reservar espaço na agenda do plenário para dia 14, mas ainda não é um agendamento formal. Se aceitar a formulação das propostas para a nova comissão de inquérito - e não seria a primeira vez que levantaria problemas acerca dos textos -, ela será discutida no plenário de 14, devendo ser votada no dia seguinte.

