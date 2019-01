Uma entrevista

Vale a pena ver a entrevista que Nick Clegg deu a Amol Rajan sobre o que vai fazer como director do Facebook. Quando Rajan lhe entrega imagens chocantes do Instagram Clegg angustia-se. Mas depois, em vez de defender a empresa que agora o emprega, promete que o Facebook e o Instagram vão ter de controlar os conteúdos. Em português escorreito: vão ter de censurar as coisas mais horrendas que as pessoas lá põem, como incitações ao suicídio.

Quem vir a entrevista sem saber que Clegg é director do Facebook fica com a impressão que ele está a criticar severamente a empresa. E está.

Não sei qual foi o acordo de Clegg com Mark Zuckerberg mas, como

comentou Rajan numa reflexão sobre a entrevista, uma das grandes

vantagens de contratar um director que nunca lá trabalhou é a

liberdade que ele traz para falar dos erros históricos do Facebook.

Noutra altura Rayan pergunta a Clegg se ele acha justo que o Facebook pague tão poucos impostos. Clegg concorda efusivamente e explica que é absurdo que o Facebook facture biliões nos Estados Unidos da América e depois pague os impostos noutros países menos cobradores.

Gosto de Clegg e acredito no que ele diz, apesar de ele já ter sido

apanhado a retirar aquilo que prometeu (caso da eliminação das

propinas universitárias). Será que o Facebook tenciona mesmo

fiscalizar os conteúdos violentos? Será que quer mesmo pagar mais

impostos? Será que decidiu tentar perder a má imagem que tem?

Clegg permite algum optimismo. Ou estará só a comprar tempo, como sempre?