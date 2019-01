Supremo autoriza Lula a sair da prisão para assistir ao funeral do irmão

O presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), Dias Toffoli, autorizou a saída da prisão do ex-Presidente Lula da Silva para assistir ao funeral de um seu irmão, que se realiza nesta quarta-feira.

Antes, instâncias judiciais inferiores tinham seguido as recomendações da Polícia Federal e do Ministério Público para que não fosse concedida a autorização a Lula, por falta de tempo para tratar de toda a logística desta deslocação – citando-se a indisponibilidade de helicópteros para o transporte, pois estão a ser utilizados nas operações de resgate no Brumadinho, onde o colapso de uma barragem fez dezenas de vítimas. Os advogados do antigo Presidente interpuseram um recurso para o Supremo.

Genival Inácio da Silva, Vavá, como era conhecido, morreu na manhã de terça-feira, aos 79 anos. O funeral realiza-se em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lula está preso em Curitiba (condenado por corrupção e lavagem de dinheiro), uma distância de mais de 420 quilómetros.

O juiz Dias Toffoli aceitou nesta quarta-feira o recurso apresentado pela defesa de Lula e autorizou que o antigo Presidente se desloque a uma unidade militar em São Bernardo do Campo, para que o corpo de Vavá seja levado até lá.

Toffoli apresentou como principal argumenta o “direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda de que forma parcial, vale dizer, o direito do requerente se encontrar com familiares em local reservado e preestabelecido para prestar devida solidariedade aos seus, mesmo após o sepultamento, já que não há objecção da lei”, citam os media brasileiros.

O velório do irmão de Lula realizou-se na terça-feira, mas o enterro está marcado para esta quarta-feira.