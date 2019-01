Maduro disponível para novas eleições legislativas, mas não presidenciais

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse estar disponível para se sentar com a oposição e negociar e mostrou abertura para marcar novas eleições legislativas, mas não presidenciais.

A oferta de Maduro não vai ao encontro daquilo que a oposição e os seus apoiantes internacionais têm exigido – a marcação de novas eleições presidenciais – mas ainda não reagiram.

“Estou preparado para me sentar à mesa de negociações com a oposição para que possamos conversar pelo bem da Venezuela”, afirmou Maduro numa entrevista à agência russa RIA Novosti.

Maduro rejeitou, porém, marcar eleições presidenciais. “Na Venezuela houve eleições presidenciais, houve um resultado e se o imperialismo quer novas eleições que espere por 2025”, afirmou.

Maduro foi reeleito no ano passado em eleições em plena crise política, marcadas por uma forte abstenção e sem a participação de candidatos da oposição. Os resultados não foram reconhecidas por grande parte da comunidade internacional e foi nesse pressuposto que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, assumiu unilateralmente a presidência interina, aprofundando a crise instalada.

As autoridades venezuelanas consideraram a declaração de Guaidó um “golpe de Estado” instigado pelos EUA. Ao lado de Maduro permanecem países como a Rússia, China, Turquia, México e Irão.

“Estaria de acordo em que se adiantem, através de um decreto da Assembleia Nacional Constituinte, as eleições para a Assembleia Nacional e que isso sirva como válvula de escape para a tensão que o golpe de Estado imperialista abriu na Venezuela”, disse Maduro.

Crise sobe de tom

O Presidente venezuelano está sob intensa pressão desde a declaração de Guaidó. A maioria dos países do continente americano reconheceu a legitimidade do líder oposicionista e a União Europeia deu a Maduro um prazo que termina este sábado para que marque novas eleições presidenciais – a partir do qual irá reconhecer Guaidó.

Na terça-feira, os EUA impuseram pela primeira vez sanções sobre as exportações petrolíferas da Venezuela – que têm nos Estados Unidos o principal destino – e transferiram os activos financeiros venezuelanos no país para o controlo de Guaidó.

O Governo de Maduro respondeu pondo em marcha as instituições sobre as quais mantém controlo. O Supremo Tribunal acedeu ao pedido do procurador-geral, Tarek Saab, e confirmou o congelamento dos bens de Guaidó e impôs-lhe uma proibição de abandonar o país enquanto se investiga a conduta do presidente da Assembleia Nacional, suspeito de “pôr em causa a paz da República”.

Guaidó disse ter consciência de que pode ser detido, mas reiterou que não pretende mudar de rumo. "Estamos aqui, vamos continuar a agir para confrontar a crise humanitária", disse em conferência de imprensa.

O líder oposicionista tem multiplicado os apelos para que os seus apoiantes se concentrem em novas manifestações esta quarta-feira e no próximo sábado. Mas a peça que lhe falta para alcançar o poder é o apoio da hierarquia militar, que se mantém fiel a Maduro.

Os riscos de que a crise política dê lugar a um conflito armado são elevados. Os EUA voltaram na terça-feira a declarar que “todas as medidas estão em cima da mesa”, incluindo uma intervenção militar na Venezuela. Mas o Grupo de Lima, que inclui 14 países do continente americano, mas não os EUA, sublinhou que é contra qualquer intervenção.

Na primeira grande entrevista que concede a um órgão de comunicação estrangeiro desde que o impasse com a oposição se instalou, Maduro concentrou as suas críticas aos seus opositores fora de portas. As acusações de que é um Presidente ilegítimo não passam de “um despropósito do grupo de países alinhados com a política do [Presidente dos EUA] Donald Trump”.

Maduro argumentou que obteve “68% dos votos” nas eleições do ano passado, equivalentes a “32% do eleitorado total”, o que corresponde a “quase mais que o dobro de qualquer primeiro-ministro da Europa que ganham as suas eleições com 15 ou 16% do eleitorado total”. “Por que são eles legítimos e eu não?”, questionou.