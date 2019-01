Despiste de camião na A5 provoca um morto

Um homem morreu esta quarta-feira de manhã junto ao Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, na sequência do despiste de um camião que circulava na Auto-estrada 5 (A5), no sentido Cascais - Lisboa e caiu de um viaduto, confirmou fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado às 10h16 e para o local foram enviados meios dos bombeiros voluntários de Linda-a-Pastora, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a GNR, do acidente resultou um morto, o condutor do camião, que depois de se despistar na A5 caiu de um viaduto sob o qual passa uma estrada de acesso ao Estádio Nacional do Jamor, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Cerca das 12:45 a via de acesso ao estádio continuava cortada, estando a decorrer os trabalhos de remoção da viatura pesada acidentada.

"Não podemos prever o tempo que demorará a reabrir a estrada, tudo depende de como correrem os trabalhos de remoção da viatura", explicou fonte do destacamento de trânsito da GNR de Carcavelos.