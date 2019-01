As imagens impressionantes da vaga de frio que atinge os Estados Unidos

As temperaturas gélidas já se fazem sentir desde o início desta semana, nos Estados Unidos da América. No estado do Minnesota e no norte do Wisconsin, as temperaturas caíram para 42 graus negativos, batendo o recorde anterior por oito graus, revelou o serviço meteorológico nacional. No Minnesota as escolas estão a fechar e o governador já declarou o estado de emergência, uma vez que está previsto que as temperaturas desçam ainda mais: mínimas de 34 graus negativos, mas com ventos gelados que podem fazer descer a temperatura até aos 54 graus negativos.