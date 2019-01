Vieira da Silva promete reduzir atrasos nas pensões no primeiro semestre

O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, voltou a admitir que o processamento das pensões continua a sofrer atrasos, mas garantiu que têm sido tomadas medidas que permitirão reduzir as pendências durante o primeiro semestre de 2019. O assunto foi abordado durante uma audição no Parlamento, durante a qual os deputados do PSD e do CDS criticaram o Governo por causa dos atrasos que em alguns casos, alegam, deixam as pessoas à espera mais de um ano.

"O nosso compromisso é durante primeiro semestre reduzir substancialmente as pendências para valores normais de tempo de espera", assegurou Vieira da Silva.

O ministro voltou a lembrar que o Centro Nacional de Pensões (CNP), a entidade responsável pelo processamento dos pedidos de pensão, perdeu 40% dos seus recursos humanos e que, embora tenha havido um reforço de pessoal, ainda há “dificuldade em acompanhar o processamento das novas pensões”.

Vieira da Silva deu conta de algumas medidas que têm sido tomadas, nomeadamente o reforço do número de trabalhadores do CNP (46 que entraram através de concursos internos e 44 em prestação de serviços para o tratamento das pendências) ou criação de dois pólos do CNP em Aveiro e Braga (a que se juntará um novo em Leiria). Mas avisou que os efeitos destas medidas na redução das pendências “não é imediato” e leva tempo.

O tema foi lançado para o debate pela deputada Clara Marques Mendes, do PSD, que deu conta de “contribuintes que estão há mais de um ano à espera de receberem a sua pensão, sem receberem qualquer rendimento”.

A social-democrata deu conta dos números recentes da Provedoria de Justiça que deu conta de um aumento de 200% das queixas entre 2017 e 2018 e da necessidade de "medidas urgentes para resolver os atrasos".

Mais à frente o CDS, pela voz do deputado Filipe Anacoreta Correia, também alertou para os atrasos e criticou o ministro por não fornecer aos deputados dados sobre a evolução das pendências e dos tempos médios de resposta aos pedidos de pensão por parte do CNP. "O Governo tem de disponibilizar essa informação. Diga quanto tempo precisa para nos disponibilizar a informação" sobre o prazo médio de resposta por benefício social, desafiou Anacoreta Correia.

Na sua intervenção inicial, Vieira da Silva apresentou alguns gráficos, sem números em concreto. Por aproximação, em Janeiro de 2018 o número de requerimentos de pensões pendentes há 90 ou mais dias estava próximo dos 60.000 e, em Dezembro, baixou para valores próximos dos 10.000.

98% das baixas acima de 30 dias forma a junta médica

O ministro do Trabalho deu ainda conta da evolução do controlo das baixas por doença. A capacidade de fiscalização, assegurou, aumentou "substancialmente”, adiantando que 98% das baixas superiores a 30 dias foram chamadas a juntas médicas.

Vieira da Silva lembrou ainda que, em 2018, 21% dos beneficiários de subsídios de doença chamados a juntas médicas foram considerados aptos para o trabalho e 14% dos beneficiários que não compareceram à junta médica regressaram ao trabalho antes do exame.

De acordo com os dados apresentados pelo Governo, em 2018 foram convocadas mais 31.744 pessoas do que em 2017, o que corresponde a um aumento de 11%.

Apesar de um maior controlo, o ministro notou que não houve redução da despesa nesta prestação social.