Ministério da Economia solicita auditoria externa à actividade da ASAE

O ministro da Economia disse hoje, na Golegã (Santarém), que determinou a realização de uma auditoria externa para apurar se a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) respeita todos os procedimentos a que está obrigada.

Pedro Siza Vieira, que falava no final da assinatura do novo modelo de governação do programa Portugal Sou Eu, que decorreu na empresa Mendes Gonçalves, na Golegã, afirmou que decidiu pedir essa auditoria externa na sequência de notícias que referem “práticas menos corretas” na “forma como certos processos eram acompanhados”, ocorridas em 2013 e 2014, e que já deram origem à abertura de um inquérito interno pela ASAE.

Sublinhando que os factos em causa ocorreram “muito antes” da actual equipa ter responsabilidades na orientação à ASAE, o ministro afirmou que a auditoria externa está a ser levada a cabo pela Secretaria Geral do Ministério da Economia, “no sentido de apurar se os procedimentos estão a ser respeitados em todos os momentos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É absolutamente necessário assegurar que as empresas e os consumidores portugueses continuam a manter toda a confiança na ASAE, instituição que ganhou a confiança dos portugueses, que se distingue por ser não apenas um órgão de polícia criminal, mas ter conhecimento técnico e muito apurado, que tem contribuído muito para o percurso de qualidade que as empresas estão a fazer”, declarou.

PUB

Segundo o ministro, o inquérito interno e a auditoria externa visam manter a confiança dos portugueses “na integridade e na transparência de todos os processos da administração”.

Uma investigação da cadeia de televisão TVI revelou a existência de processos que “ficaram parados”, alegadamente por intervenção do actual director regional do Norte quando este era inspector, não chegando a ser aplicadas contra-ordenações cujo valor pode ascender a “mais de meio milhão de euros” e que prescreveram.