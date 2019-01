Sporting confirma contratação de Cristián Borja

O Sporting anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral esquerdo colombiano Cristián Borja. O acordo com o Deportivo Toluca já está fechado e o jogador assinou um contrato válido até 2024. Em comunicado, os "leões" acrescentam que a cláusula de rescisão estipulada é de 45 milhões de euros.

Cristián Borja, de 25 anos, completou a formação no Cortuluá, da Colômbia, tendo-se transferido em 2017-18 para os mexicanos do Toluca, depois de ter cumprido também uma temporada, por empréstimo, no Santa Fé.

Já com duas internacionalizações pela Colômbia, o lateral chega a Alvalade para reforçar o lado esquerdo da defesa, depois da saída de Lumor (emprestado ao Goztepe, da Turquia). A chegada de Borja dá ainda mais força ao cenário de uma eventual saída de Marcos Acuña, que tem sido muito cobiçado neste mercado de Inverno.

PUB

No penúltimo dia desta janela de transferências, o Sporting dá mais um retoque num plantel que tem sido reforçado nas últimas semanas. Nesse sentido, Borja junta-se a Luiz Phellype, Francisco Geraldes, Idrissa Doumbia e Tiago Ilori como reforços dos "leões" neste período.