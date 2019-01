Nakajima confirmado no Qatar

O internacional japonês Shoya Nakajima vai deixar o Portimonense para se juntar ao Al Duhail, clube do Qatar treinado pelo português Rui Faria, confirmou esta quarta-feira o principal accionista do clube algarvio, citado pela agência noticiosa EFE.

Theodoro Fonseca confirmou várias ofertas pelo avançado japonês (de FC Porto e Sporting, entre outras), sendo que a contratação, segundo apontam vários meios de comunicação social do Japão, se faz por 35 milhões de euros. O administrador da SAD algarvia não confirmou os valores da transferência, mas assegurou que o clube qatari foi o que fez a maior oferta.

Após a derrota por 1-0 frente ao Desportivo de Chaves, o treinador do Portimonense, António Folha, tinha confirmado a saída do japonês, de 24 anos, numa época em que realizou 14 jogos e apontou cinco golos. Nakajima chegou a Portimão em 2017/18, por empréstimo do FC Tokyo, e marcou 10 golos em 33 jogos na primeira época.