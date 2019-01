Liverpool empata e Chelsea averba goleada

O Liverpool até ganhou um ponto ao perseguidor directo na 24.ª jornada da Premier League, mas não terá ficado plenamente satisfeito com o desfecho do embate diante do Leicester City. Em Anfield, os "reds" estiveram a ganhar e permitiram um empate (1-1) que não lhes permitiu capitalizarem na totalidade a derrota do Manchester City, na véspera.

Sadio Mané inaugurou o marcador logo aos 3', deixando os anfitriões em boa posição para atacarem o 20.º triunfo no campeonato. Mas praticamente no último lance do primeiro tempo o central Harry Maguire igualou e o resultado, apesar dos riscos corridos pelas duas equipas, já não sofreu alterações até final.

O líder da Premier League soma agora 60 pontos, mais quatro que o City (perdeu nesta ronda com o Newcastle) e mais seis que o Tottenham. O terceiro classificado esteve a perder em casa durante largos minutos com o Watford (adiantou-se por Cathcart, aos 38'), mas deu a volta ao texto no sprint final. Son Heung Min, aos 80', e Fernando Llorente, aos 87', asseguraram a vitória aos londrinos.

Outra das equipas da capital inglesa, o Chelsea, viveu uma noite de pesadelo. No terreno do Bournemouth, sofreu uma derrota pesada (4-0), com todos os golos a serem apontados no segundo tempo - Joshua Brooks bisou, David Brooks e Charlie Daniels marcaram um cada. Este desaire permitiu ao Arsenal igualar os vizinhos no quarto lugar, com 47 pontos.

