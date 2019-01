Kevin Anderson, o primeiro top 5 a competir no Estoril Open

Apresenta seis títulos no palmarés, já foi por duas vezes finalista num torneio do Grand Slam e já chegou às meias-finais do ATP Finals. Aos 32 anos, Kevin Anderson será uma das grandes atracções do Estoril Open 2019, torneio que contará com um tenista do top 5 de ranking pela primeira vez na sua história.

“O Estoril e Cascais são claramente dois dos meus locais preferidos no circuito e mal posso esperar por regressar para jogar novamente o torneio”, sublinhou Kevin Anderson, citado pela assessoria de imprensa do Estoril Open. “Os fãs são muito entusiastas e gosto especialmente da comida. Não há nada melhor do que um bom prato de marisco e um copo de vinho numa praia portuguesa...”, acrescentou.

O sul-africano, que se tornou profissional aos 21 anos, estabilizou-se dentro do top 100 em 2010 e a partir daí foi evoluindo de forma consistente. Depois da conquista do torneio de Pune, na Índia, na presente temporada, Anderson prepara-se para regressar ao Clube de Ténis do Estoril, no qual foi semifinalista em 2017. Em terra batida, o gigante (2,03m) sul-africano atingiu por quatro vezes os oitavos-de-final (2013, 2014, 2017, 2018) em Roland Garros.

Kevin Anderson é, assim, o terceiro nome anunciado para a quinta edição do Estoril Open, agendado para o período entre 27 de Abril e 5 de Maio, depois das confirmações das jovens vedetas Stefanos Tsitsipas (Most Improved Player de 2018 e semifinalista no recente Open da Austrália) e Alex de Minaur (Newcomer of The Year em 2018 e recente campeão em Sydney).

