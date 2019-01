Oficial: Jorge Jesus rescinde contrato com o Al Hilal

Jorge Jesus está de saída do Al Hilal, clube que lidera actualmente a classificação do campeonato da Arábia Saudita. O treinador português chegou a acordo com a direcção para a rescisão do contrato que era válido até ao final da temporada.

Desde o primeiro dia que Jesus deixou claro que a aventura na Arábia Saudita tinha os dias contados e que, mal terminasse a época, a intenção era regressar à Europa. O cenário, porém, precipitou-se e o técnico de 64 anos abandona o clube três meses antes do previsto, já que a última jornada do campeonato está agendada para 2 de Maio.

Na base da rescisão, de acordo com a imprensa desportiva, está um desentendimento no que respeita ao futuro próximo. Jorge Jesus já tinha rejeitado liminarmente uma renovação do contrato, mas a direcção do Al Hilal pretendia que o técnico permanecesse em funções pelo menos até Novembro, para orientar a equipa em caso de apuramento para a final da Liga dos Campeões Asiática.

Nos últimos dias, o cenário de separação das partes já tinha sido avançado pela imprensa saudita, mas o ex-treinador do Sporting negou ter conhecimento de qualquer movimentação nesse sentido e, mais tarde, chegou até a falar em mind games dos rivais.

O croata Zoran Mamic, que abandonou recentemente o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, será o próximo técnico a ocupar o cargo ao leme do líder do campeonato saudita.