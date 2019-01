João Félix: a pérola “encarnada” que escapou ao FC Porto

Com 19 primaveras completadas em Novembro, João Félix é, a todos os níveis, um futebolista precoce. Aos 16 anos de idade, tornou-se o jogador mais novo a alinhar pela formação B dos “encarnados”. Em Agosto do ano passado, apenas com 18 anos, “o camisola 79” foi o jogador mais novo de sempre na história do derby de Lisboa a saltar do banco — e a marcar — na estreia, com um cabeceamento que deu ao empate ao Benfica, na Luz, frente ao Sporting, nos derradeiros minutos do jogo.

“Os meus pais dizem sempre isto: ‘quando o João era bebé, conseguia driblar uma bola, ainda antes de conseguir andar. Não é verdade, claro, mas, por outro lado, até o é”, relembra João Félix, num texto publicado no The Players Tribune. O avançado “encarnado” nasceu a 10 de Novembro de 1999, em Viseu, e a casa dos pais foi o primeiro estádio onde testou as qualidades. Jogava futebol dentro de portas, com o irmão, memória que recupera com nostalgia: “Era a melhor coisa do mundo. Na nossa sala de estar tínhamos, provavelmente — e não estou a mentir, atenção — umas 15 bolas de futebol espalhadas. A bola…é preciosa”.

O Pestinhas foi o primeiro clube de João, onde o pai (que também foi jogador, em divisões secundárias) chegou a ser treinador. “Na altura ele tinha oito anos. Sempre foi um rapaz tranquilo, muito animado. Já naquela idade, conseguia destacar-se dos outros”, garante ao PÚBLICO Francisco Sousa, que, em 2007-08, foi colega de equipa de João. O jogador — que fez parte da formação no Tondela — revela ainda que a “técnica apurada e boa leitura de jogo” eram os trunfos do menino.

PUB

Foto João Félix festeja golo frente ao Boavista MIGUEL A. LOPES / LUSA

O talento de João Félix não passou despercebido e, na época seguinte, a actual estrela do Benfica juntava-se ao Dragon Force, o projecto de formação do FC Porto.

“No Porto, perdi a alegria”

“Ida e volta eram cerca de 240 quilómetros. Todos os dias. O Porto era onde ia atrás do meu sonho de ser um futebolista profissional. E, seis anos depois, fiz aquela viagem tantas vezes que já tinha memorizado cada curva, lomba e semáforo”, lembra João Félix. Com 13 anos de idade, os “dragões” propuseram-lhe que se mudasse permanentemente para o centro de treinos. “Lembro-me de sair do carro, segurar a mão do meu pai e caminhar até ao quarto, onde iria viver juntamente com um grupo de jovens jogadores. Sentei-me e chorei tanto. Disse ‘papá, não quero ficar, quero ir para casa, não consigo fazer isto’”.

O pai aconselhou-o a ficar a noite e prometeu que, no dia seguinte, se João Félix se quisesse vir embora, o iria buscar. Percebeu, então, que para conseguir realizar o seu sonho teria de fazer sacrifícios. Resistiu às saudades de casa e ficou na academia do FC Porto, mas a aposta acabou por não correr como previa. “Eles não confiavam em mim no relvado. Criticaram-me pelo meu tamanho. No Porto, perdi a alegria”.

Tal como o FC Porto já fez, por diversas vezes, com jogadores dos “encarnados”, o Benfica decidiu aproveitar e foi buscar João Félix, em 2016. Nos últimos três anos, tem impressionado tudo e todos, subindo a pulso na hierarquia do clube da Luz. Fez uma época nos sub-17, passou para equipa B e, em Agosto de 2018, estreou-se pela equipa principal, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

Peça-chave dos “encarnados”

O Boavista parece ser clube talismã para o jovem jogador. Na partida de terça-feira, frente aos “axadrezados”, João Félix marcou, assistiu e espalhou classe no relvado do Estádio da Luz, contribuindo para a goleada expressiva do Benfica por 5-1. Para Bruno Lage, o talento que já orientava na equipa B assume agora um papel importante no seu modelo de jogo, estatuto reconhecido com a titularidade nos últimos encontros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até ver, o momento mais feliz para João Félix “de águia ao peito” chegou ao minuto 86 do jogo frente ao Sporting. “Na segunda parte, estávamos a perder 1-0 e entrei em campo. O barulho, a tensão, eram imensos. Com cinco minutos para se jogar, estamos a pressionar forte. Não sou um goleador, mas estava a tentar avançar no terreno. Ao minuto 86, o Rafa Silva fez uma bela corrida pela ala direita, a procurar cruzar. Eu estava ao segundo poste a dizer para mim mesmo ‘confia em mim, dá-me a bola’. Ele fez um grande cruzamento e eu fiz a parte fácil. Mal me lembro do que aconteceu a seguir. Recordo-me do speaker pegar no microfone e dizer ‘Golo marcado pelo número 79, João….’. Depois houve uma pausa, e a multidão disse ‘FÉLIX!’. O momento mais fixe da minha vida, sem dúvida”.

Na presente temporada, o jovem fez 20 encontros pelo Benfica, com sete golos marcados. João Félix também esteve presente em cinco partidas da selecção sub-21, somando dois golos pela equipa nacional, e uma eventual chamada de Fernando Santos poderá estar para breve. O Benfica, precavendo-se do eventual interesse dos “tubarões” europeus, renovou contrato com o avançado até 2023, dobrando a cláusula de rescisão de 60 para 120 milhões de euros.