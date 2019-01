Uma goleada em Barcelona e um prolongamento em Sevilha

Duas equipas de Barcelona contra duas equipas de Sevilha. Foi este o cenário desta quarta-feira na Taça do Rei, mas um do jogos teve muito menos história que o outro. Em Camp Nou, os "blaugrana" despacharam o Sevilha com um 6-1, enquanto o Betis afastou o Espanyol já no prolongamento (3-1).

Philippe Coutinho marcou uma grande penalidade ao 13', mas Ever Banega não conseguiu converter da marca dos 11 metros aos 27'. Nunca saberemos se o jogo teria sido diferente, caso o argentino tivesse marcado. O que sabemos é que o Barcelona acelerou, então, para uma goleada que se acentuou na segunda parte.

Aos 31', Rakitic ampliou e Coutinho bisou no arranque da segunda parte, aos 53', um minuto antes de Sergi Roberto assinar o 4-0. Reagiu, finalmente, o Sevilha e reduziu por Guilherme Arana, aos 67'.

Tudo parecia indicar que o resultado estava fechado, mas os minutos 89 e 90 deram uma expressão ainda mais generosa ao triunfo catalão: Luis Suárez primeiro, Lionel Messi depois encerraram a questão, assegurando a passagem às meias-finais.

Na próxima fase estará também o Betis, que foi forçado a disputar o prolongamento depois do 1-1 no tempo regulamentar (que igualava o 1-1 da primeira mão). Leo Baptistão marcou aos 33' para o Espanyol, Giovani Lo Celso empatou aos 66' para os andaluzes. Na primeira parte do tempo extra, o assunto ficou arrumado. Aos 95' marcou Sergio Leon, aos 99' Aissa Mandi.

Já com o Valência apurado (eliminou o Getafe), falta apenas disputar o Girona-Real Madrid, na quinta-feira, para se fechar o quadro das meias-finais. Na primeira mão, no Santiago Bernabéu, os "merengues" ganharam por 4-2.