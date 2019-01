Filipe Augusto regressa a Vila do Conde

O Rio Ave anunciou esta quarta-feira o regresso do brasileiro Filipe Augusto a Vila do Conde. O médio de 25 anos estava cedido pelo Benfica ao Alanyaspor, da Turquia, tendo agora sido garantido a título definitivo pelos vila-condenses, até 2021, com o Benfica a garantir 50 por cento do passe.

O bom filho a casa torna. ����

Bem-vindo Filipe Augusto. ������#muitonossosemigual pic.twitter.com/26cdXy6Q7a — Rio Ave FC (@RioAve_FC) January 30, 2019