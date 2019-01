O empate foi um mal menor para o Sporting no Bonfim

Depois da conquista da Taça da Liga em Braga, o Sporting voltou a perder pontos no campeonato, com um empate (1-1) no Bonfim frente ao Vitória de Setúbal, em jogo da 19.ª jornada da liga portuguesa.

O empate acabou por ser um mal menor para a equipa de Marcel Keizer, que esteve a perder e jogou mais de meia-hora com menos um, mas significou um afastamento de Benfica e Sp. Braga, ambos vitoriosos nesta ronda.

Com Sandro, um homem da casa, a ocupar a cadeira que ainda não tem dono, o Vitória de Setúbal fez aquilo que muitos já têm conseguido fazer ao Sporting esta temporada, marcar cedo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aos 24', Rúben Micael colocou a bola no rapidíssimo Cadiz e o venezuelano acelerou desde o meio-campo até à área, passou por Petrovic e bateu Renan com um remate cruzado.

PUB

Na segunda parte, os "leões" ficaram a jogar com menos um, devido a expulsão de Ristovski, que viu o vermelho por ter reclamado com o árbitro após ter levado uma cotovelada de Mendy.

A jogar com menos um, o Sporting conseguiu empatar aos 80'. Bruno Gaspar fez um cruzamento para a área, Cristiano saiu-se mal e Bas Dost encaminhou um remate de Bruno Fernandes com o calcanhar.