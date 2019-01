Agressão a árbitro português suspende futsal no Luxemburgo

Um árbitro português foi agredido num jogo da Divisão 2 do futsal luxemburguês, disputado no passado domingo. O derby entre o Wilwerwiltz e o Wiltz ficou marcado pela violência, motivando a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) a suspender os encontros dos principais escalões de futsal do próximo fim-de-semana.

“A gravidade destes factos (agressão a um árbitro, violência entre jogadores e dirigentes das duas equipas) levou o Conselho de Administração da FLF a anular integralmente as jornadas dos campeonatos seniores do próximo fim-de-semana”, refere o comunicado, publicado na terça-feira.

No vídeo amador que circula pelas redes sociais pode ver-se que um dos jogadores se dirigiu ao árbitro português, protestando por uma suposta falta que antecedeu um golo adversário e retirando-lhe o cartão amarelo da mão. O juiz da partida admoestou o atleta do Wiltz, mas um colega de equipa correu violentamente contra o árbitro, derrubando-o.

Após a agressão, membros de ambas as equipas trocaram socos e pontapés, numa batalha campal que se prolongou durante vários minutos e levou à suspensão da partida. Citado pelo site luxemburguês Wort, Charles Schaak, vice-presidente da FLF, condenou o ataque, revelando que já foram tomadas medidas: “É inaceitável! Isto não é desporto, nem aquilo que pretendemos ver. Foi aberto um inquérito e, na próxima sexta-feira, o Tribunal Federal irá tomar decisões sobre o assunto. Adivinham-se penas pesadas para os envolvidos, disso ninguém tenha dúvidas. É algo que não se poderá repetir”.

Também o presidente do Wilwerwiltz, Paulo Brandão, condenou os incidentes, salientando que a rivalidade não pode ser pretexto para a violência: “Sempre existiu grande rivalidade entre os dois clubes, mas o que se passou ultrapassou todos os limites. No ano passado, num dos jogos em que defrontámos o Wiltz, um jogador nosso partiu a perna e nunca mais pôde jogar. Posso compreender que exista uma certa rivalidade, mas que seja sã”.

Os dois primeiros escalões do futsal luxemburguês encontram-se, provisoriamente, suspensos, na sequência das agressões de domingo.