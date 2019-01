Josefinas com pop-up no Porto (e 15% de desconto)

Por um dia e um dia apenas, a 9 Fevereiro, a Josefinas vai estar aberta ao público, com uma pop-up store no hotel Charm Palace, no centro do Porto. O espaço vai estar aberto entre as 11h e as 18h, sendo que as peças estarão à venda com 15% de desconto.

Apesar de não ser obrigatório, a marca recomenda aos clientes que façam marcação, para poderem ser atendidos por uma consultora durante 30 minutos, sendo que qualquer pessoa que esteja de passagem pode entrar.

Para já, a marca está disponível apenas online. No passado, já tiveram outras pop-up stores, designadamente em Nova Iorque (durante um ano), em Lisboa, em 2016, e Braga, no final do ano passado. A Josefinas não tem planeada a abertura de uma loja permanente, mas, de acordo com uma representante da marca, a ideia é aumentar cada vez mais a frequência das pop-up stores. E ainda este ano terão uma outra em Lisboa.

A marca — criada em 2013 por Filipa Júlio, que na altura trabalhava num gabinete de arquitectura — começou por afirmar-se pelas sabrinas, mas acabou por ganhar também notoriedade com sapatilhas com laços gigantes e acessórios de pêlo faux fur (pêlo falso). Já atraiu atenção de figuras conhecidas a nível internacional, como Meghan Markle, Lena Dunham e Chiara Ferragni, sendo as sabrinas com um padrão felino lançadas em 2014 um dos modelos mais populares. Recentemente, a marca lançou uma versão deste modelo na forma de ténis.