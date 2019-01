Furla altera o logótipo pela primeira vez e a Zara pela segunda

À semelhança da Burberry, que mudou de imagem em Agosto passado, também a Furla decidiu renovar o seu cartão-de-visita. A marca italiana inspirou-se na sua inicial, a letra F, para criar o novo monograma, uma repetição da consoante em espelho. Mas não foi a única. Também a espanhola Zara decidiu mudar, pela segunda vez em 45 anos, o seu logótipo.

Projectada pela agência de publicidade Baron & Baron, a nova imagem da marca da Inditex junta mais as letras e acentua as curvas para o “Z” e o “R”. A primeira mudança no logótipo aconteceu em 2010 e agora surge esta alteração, que não foi anunciada pela Zara. Ainda assim, a imagem já está presente em todas as plataformas online da marca e em algumas das suas campanhas promocionais.

Foto A marca da cadeia Inditex estreou a nova imagem no site online. DR

Já a Furla decidiu publicitar a mudança. O novo design evoca os brasões heráldicos das famílias e cidades mais antigas de Itália. Esta é a primeira vez que o logótipo sofre alterações, desde que Aldo Furlanetto fundou a empresa em 1927. Até agora, a marca de acessórios italiana utilizava o simples e discreto monograma “Furla”, que irá continuar a figurar em alguns produtos.

Foto O novo design da Furla relembra os brasões das mais antigas famílias italianas. DR

A nova imagem, ainda que sóbria, reflecte os valores e evoluções da marca e a comunidade que dela faz parte, a #TheFurlaSociety. “O público internacional identifica-se com o lifestyle italiano da Furla: positivo e divertido, essencial e eclético, intenso e apaixonado. Tal como o novo monograma, criado para apoiar o sucesso internacional da maison”, refere a companhia em comunicado.

A Furla é também associada ao estilo de vida italiano, pelas suas formas arrojadas, cores originais e materiais naturais de alta qualidade. O novo símbolo já faz parte da nova colecção, #FurlaMediterranea, que estará à venda nas lojas físicas e online. Na fotogaleria em cima, pode ver alguns exemplos.