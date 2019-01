Falha no FaceTime permitia ouvir a outra pessoa mesmo que a chamada não seja atendida

Uma falha informática da Apple permite ouvir todos os sons captados através do iPhone do destinatário de uma chamada via FaceTime mesmo antes de a chamada ser atendida. A falha na aplicação de chamada de vídeo disponível para os telemóveis da Apple foi detectada por alguém que se adicionou a si próprio à chamada. A chamada de grupo permite ouvir todas as pessoas, mesmo que um dos destinatários não tenha ainda atendido.

O resultado desse teste foi divulgado no Twitter através de um vídeo.

Curiosamente, a falha técnica foi divulgada esta segunda-feira, data em que se assinala o Data Privacy Day (Dia da Privacidade dos Dados). Sem se referir à falha, o presidente da empresa, Tim Cook, afirmou que "devemos continuar a lutar pelo mundo em que queremos viver". "Neste Dia da Privacidade dos Dados, vamos todos insistir para reformar as protecções vitais da nossa privacidade. Os riscos e perigos são reais e as consequências são demasiado importantes", vincou numa mensagem partilhada no seu Twitter.

Também desde esta segunda-feira, a página de apoio ao cliente da Apple indica que as chamadas de grupo através do FaceTime estão "temporariamente indisponíveis" devido a um "problema não especificado".

Um porta-voz da Apple citado pela Reuters afirma que a empresa “está a par desta falha” e que até ao final da semana irá disponibilizar uma actualização para a resolver.

Foto A mensagem do serviço de apoio da Apple

Até lá, os utilizadores poderão desactivar a aplicação. É essa a sugestão de Jack Dorsey, co-fundador do Twitter, que esta segunda-feira aconselhou os utilizadores a desactivarem o FaceTime até que a Apple resolva o problema.

Se quiser desactivar o FaceTime, vá até às definições gerais do seu iPhone e procure pela aplicação. Depois é só deslizar o botão para a esquerda.