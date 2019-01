Casal detido por suspeitas de abusar sexualmente da filha

Um casal, ambos com 43 anos, foram detidos esta segunda-feira no Porto por suspeitas de abusarem sexualmente da filha menor. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), que adianta que os pais da menina vão ser ouvidos por um juiz de instrução, que lhes irá aplicar as medidas de coacção que considerar adequadas.

“Na sequência de denúncia por parte de familiares, a Polícia Judiciária tomou conhecimento de que os suspeitos, pais da criança, desde há pelo menos um ano, obrigavam a vítima à prática de actos sexuais que eram consumados pelo progenitor”, lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

O casal, sem profissão conhecida, está indiciado pela prática de abuso sexual de menor dependente, não detalhando a polícia qual era a intervenção da mãe. “Tais abusos iniciaram-se quando a filha tinha 13 anos e aconteciam na residência familiar, na cidade do Porto”, acrescenta a PJ.