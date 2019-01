Nuno Melo: "sinto-me ofendido" com “bosta da bófia”

Nuno Melo, que é cabeça de lista do CDS às europeias, fez um forte ataque à esquerda, sobretudo ao Bloco de Esquerda (BE), por causa das palavras do seu assessor sobre uma intervenção policial no bairro da Jamaica. O discurso encerrou o jantar do primeiro dia de jornadas parlamentares dos centristas, em Braga.

Perante perto de 200 pessoas em Famalicão, o vice-presidente do CDS começou por condenar quem “dirige juízos desprimorosos em relação à PSP e à GNR” e disse nunca ter visto por parte da esquerda “uma palavra de condenação” quando um polícia é atacado. Pelo contrário, Nuno Melo indigna-se com o que escreveu o assessor do BE depois de uma intervenção da PSP no bairro da Jamaica. “Chamar bosta da bófia é inominável e inqualificável”, disse, referindo-se a Mamadou Ba, assessor do BE e líder da associação SOS Racismo.

O vice-presidente do CDS lembrou que o assessor é “um cidadão senegalês” que está em Portugal com “o acolhimento que lhe é devido”. A estes cidadãos acolhidos em Portugal “só exigimos uma coisa: que respeitem as nossas leis”, disse, acrescentando sentir-se “ofendido” pelas palavras escritas num tweet o assessor bloquista. “Sinto-me ofendido. Não é por ser senegalês, nem de qualquer etnia”, disse, recordando depois a invocação pelo primeiro-ministro da cor da sua pele no debate quinzenal da semana passada. “Era como se Assunção respondesse [a António Costa]: está a responder-me assim por eu ser mulher?”, disse.

Já antes na primeira intervenção da noite, Telmo Correia, eleito por Braga, e vice-presidente da bancada, considerou que a resposta do primeiro-ministro representou o “grau mais baixo” e que “bateu no fundo”. “Vindo de quem é, eu conheço há muitos anos, é um privilegiado, o primeiro-ministro não é vítima, vítima são os portugueses”, disse.

O discurso de Nuno Melo, que é líder da distrital de Braga, atacou ainda a esquerda por causa das perdas da Caixa Geral de Depósitos e do segredo em torno dos maiores devedores. “Quem deve milhões a CGD não podemos saber quem é. Isto é normal? Isto não é normal. Para os pequenos aforradores toda a publicidade, para os devedores todo o segredo”, disse, apontando ainda ao governo de maioria de esquerda a responsabilidade da actual elevada carga fiscal: “Atingimos a maior carga fiscal dos últimos 22 anos e nós é que íamos além da troika?”.

Nuno Melo criticou ainda a posição dos partidos mais à esquerda sobre a Venezuela. “O BE e PCP, que nos dão lições de democracia a torto e a direito, defendem uma ditadura. Quando defendem o regime de Nicolás Maduro não defendem uma pessoa mas uma ditadura”, disse, considerando que se PCP e BE “pudessem era ter tudo aquilo de loucura que elogiam noutras paragens”.

Já na recta final, e depois de ter cedido o palco a Nuno Melo, a líder do CDS deixou a mensagem de que o partido está a preparar-se com tempo para as europeias e que já têm a sua lista enquanto vê outros “ainda a discutir quem é que vai”.

Para as legislativas, Assunção Cristas voltou a sublinhar que quer ser a alternativa ao Governo socialista e que o voto no CDS “não vai parar às mãos de António Costa”. A líder do CDS insistiu em ser a primeira alternativa, sem se referir ao PSD: “E sim podemos ser a primeira escolha e se tivermos a maior fatia tanto melhor. Mas se não fizermos parte, porque os portugueses assim não o entenderam, então o CDS estará no mesmo ponto em que está hoje: a combater António Costa e o socialismo”.