Atletas japoneses vão usar uniformes feitos a partir de roupas recicladas

Nos próximos jogos Olímpicos e Paralímpicos, já em 2020, os atletas japoneses vão usar equipamentos feitos a partir de roupa desportiva doada por quem já não a usa. "Vamos reciclar roupas associadas a memórias preciosas de equipas escolares, dias desportivos e maratonas e transformá-las no equipamento oficial de Tóquio 2020", pode ler-se num comunicado da Asics, a marca de roupa desportiva japonesa responsável pelo projecto.

O Reborn Wear Project quer recolher 30 mil itens, para daí extrair as fibras de poliéster necessárias para o fabrico dos equipamentos oficiais da equipa anfitriã. Para isso, a Asics já disponibilizou contentores devidamente assinalados com a campanha de recolha de roupas desportivas em várias lojas da marca e em eventos desportivos, no Japão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A angariação irá funcionar até ao final de Maio, mas da lista de artigos recolhidos já faz parte​, por exemplo, uma t-shirt preta que a tri-campeã olímpica de luta livre Saori Yoshida [na imagem principal deste artigo], agora reformada, usou durante os treinos para as olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016.

PUB

A campanha faz parte de um "desejo maior de contribuir para uma sociedade sustentável, em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas". Segundo a organização, a indústria de moda rápida contribui para 10% das emissões globais de gases de efeitos de estufa.

Mais populares A carregar...

De forma a reduzir as emissões de dióxido de carbono até 2030, para um terço, a Asics diz que vai adoptar uma "produção mais circular", substituindo, por exemplo, o poliéster usado no fabrico dos seus produtos "por poliéster 100% reciclado". A empresa japonesa acredita ainda que Tóquio 2020 vão ser os jogos "mais inovadores até à data".