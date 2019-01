Debaixo de água, há cenários coloridos e animais que são como nós

Uma foca de barriga para o ar, raias que parecem dançar em conjunto e um crocodilo que aparece no meio do nevoeiro. Estas são algumas das imagens premiadas no concurso de fotografia Ocean Art Underwater 2018, que, pela lente de fotógrafos de mais de 70 países, mostram o que de incrível se passa debaixo de água. A sétima edição do concurso distinguiu fotografias em 16 categorias, mas foi o momento em que duas raias-macho perseguiam uma fêmea, nas Filipinas, que valeu ao fotógrafo Duncan Murrell o prémio máximo do concurso — o Best of Show (imagem 3 da fotogaleria). A luz suave acentua os graciosos movimentos das raias e faz parecer que estão a dançar.

Foram distribuídos mais de 80 mil dólares (cerca de 70 mil euros) pelos fotógrafos galardoados. De cenários coloridos a comportamentos marinhos, as imagens são lembretes para as consciências: o mundo submerso que nos arriscamos a perder se não forem feitos esforços para o impedir. As fotografias mostram a riqueza e complexidade dos oceanos, bem como a similaridade existente entre humanos e animais.

Fabrice Dudenhofer, vencedor do primeiro lugar da categoria Mirrorless Behavior, viajou até à ilha Amami Oshima, no Japão, e teve "a felicidade" de encontrar um guia japonês que lhe mostrou a "preocupação dos peixes-palhaço com os seus bebés". "Os adultos nadam sem parar à volta dos ovos para os oxigenar", relatou o fotógrafo na memória descritiva da imagem (8). "Eu e o guia estivemos lá mais de meia hora e eu tirei mais de 50 fotografias". Tudo para mostrar que "estes peixes não são assim tão diferentes de nós".