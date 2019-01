Detidos cinco engenheiros responsáveis pela segurança da barragem do Brumadinho

Cinco engenheiros que atestaram a segurança da barragem do Brumadinho, no estado de Minas Gerais, no Brasil, foram detidos nesta terça-feira. A barragem colapsou na passada sexta-feira, provocando pelo menos 65 mortos, número que deverá aumentar segundo um novo balanço divulgado pela Defesa Civil brasileira na tarde de segunda-feira.

Três dos cinco detidos eram funcionários da empresa Vale e directamente responsáveis pelo licenciamento da Mina do Córrego do Feijão. Os outros dois teriam atestado recentemente a estabilidade da barragem, segundo o jornal Folha de São Paulo.

No Twitter, a empresa Vale informou que está a colaborar com as autoridades.

Os cinco engenheiros vão permanecer em prisão temporária durante de 30 dias e serão ouvidos pelo Ministério Público Estadual, em Belo Horizonte. A investigação pretende avaliar se os documentos que aferiram a segurança da barragem foram defraudados ou se houve negligência durante o processo de fiscalização.

Até à manhã desta terça-feira, e segundo a Protecção Civil de Minas Gerais, já foram resgatadas 192 pessoas, mas estão ainda 279 desaparecidas. As operações de busca encontram-se no quarto dia, e, segundo as autoridades, o número de mortes deve aumentar.

Governo português envia condolências

A ruptura desta barragem da empresa de mineração Vale, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, causou uma avalanche de lama e resíduos minerais que varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa mineira, destruindo o refeitório onde se encontrava uma parte dos funcionários.

O Governo português enviou esta terça-feira uma mensagem de condolências e solidariedade às autoridades e povo brasileiros.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) salienta que o "Governo português está a acompanhar com grande consternação e profundo pesar as notícias sobre o trágico acontecimento ocorrido em Brumadinho, com muitas vítimas mortais e ainda um grande número de desaparecidos".

"O Governo Português apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua solidariedade para com as Autoridades brasileiras e o Povo irmão do Brasil", é referido na nota.

O Presidente da República já tinha enviado no sábado uma mensagem de condolências e solidariedade ao Presidente do Brasil. Segundo a nota divulgada no portal da Presidência da República, "na sequência do trágico acidente que ocorreu na barragem de Brumadinho", Marcelo Rebelo de Sousa "enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, em que expressa também a fraterna solidariedade de Portugal para com o Brasil, neste momento difícil".

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) salientou que, desde 2015, quando ocorreu uma tragédia semelhante na cidade de Mariana, também no estado de Minas Gerais, tem vindo a alertar para os riscos na mina em que ocorreu agora o acidente e cuja ampliação foi aprovada apesar das advertências.

Há três anos, e com a mesma empresa, a Vale, aconteceu o desastre de Mariana, quando uma represa provocou a derrocada de outra, fazendo alastrar pela zona milhões de litros de água contaminada com níquel, ferro e sílica. Foi considerado um dos maiores desastres ambientais no Brasil.

Há neste momento 450 barragens em Minais Gerais e 22 delas são instáveis — a de Brumadinho estava nesta categoria —, diz um relatório da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, citado pela edição brasileira do jornal El País.