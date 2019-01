Terminal de Cruzeiros de Leixões não quer ficar apenas a ver navios e vai adaptar-se para dar espectáculo

Todos os anos, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões tem batido recordes de número de cruzeiros e de passageiros que lá desembarcam. Em 2018, bateu mais um, ao abrir as portas a 101 navios, cerca de 117 mil turistas e 57 mil tripulantes, registando um crescimento de 1% no número de embarcações e de 22% em passageiros, relativamente a igual período de 2017.

Os resultados são animadores e apontam para novo crescimento em 2019. Porém, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) não quer ficar apenas a ver navios e tem outros planos para o edifício projectado pelo arquitecto Luís Pedro Silva, inaugurado a 13 de Julho de 2015, que além da função para o qual foi destinado também já alberga outras entidades, como é o caso do CIIMAR.

Ao executivo camarário de Matosinhos, nesta terça-feira, chegou à mesa para aprovação um parecer prévio, solicitado pela APDL, para a realização de obras de alteração no terminal. De acordo com a minuta, as obras servirão para adaptar o edifício à realização de eventos e espectáculos. Para isso, alguns espaços interiores serão utilizados para o uso de restauração de apoio aos eventos.

PUB

Do lado da oposição, o vereador do PSD, Jorge Magalhães, diz não perceber como é que um edifício inaugurado há quatro anos precisa já de uma intervenção – ainda que o que esteja em discussão sejam obras de adaptação -, e vota contra; o independente António Parada congratula a iniciativa e dá o aval; Narciso Miranda afirma que o parecer nem precisava de ter passado pela câmara e vota favoravelmente.

O mesmo faz a cabeça do executivo liderado pelo PS de Luísa Salgueiro, que entende ser vital a criação de uma ligação entre o terminal e a via pública, o que por sua vez o aproximaria do público geral e não apenas dos turistas. O parecer é aprovado pela maioria, com voto contra do PSD.

As áreas assinaladas para a implementação dos novos usos pretendidos situam-se na cobertura do edifício, no átrio do piso 0, na sala de embarque no piso 1, na sala de eventos e no pequeno auditório do piso 3.

As obras de alteração do edifício, que durante os 4 anos de actividade já recebeu alguns eventos, serão executadas, exclusivamente, no interior do mesmo. Os trabalhos de adaptação passam, sobretudo, pela introdução de espaços de apoio a artistas e à realização de eventos e espectáculos. Os que se realizarem na cobertura do edifício contarão com espaços de apoio a construir de raiz no terceiro piso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Diz a minuta que, porque as obras não implicam alteração da área de construção do edifício, esta operação urbanística não se encontra sujeita ao pagamento de taxas urbanísticas.

O documento da proposta refere ainda que os serviços de Urbanismo e Planeamento da câmara entendem não existir espaço público na área envolvente que cumpra as necessidades de estacionamento expectável para espectáculos que podem receber mais de 500 pessoas. Para isso, é sugerido que a área adjacente ao terminal, pertencente à APDL, seja convertida num parque de estacionamento.

As obras no interior do edifício, ainda sem data definida para arrancarem, aguardam agora parecer favorável da Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP).