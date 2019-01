Escola da Póvoa de Varzim usa plantas para integrar crianças com necessidades especiais

Uma escola da Póvoa de Varzim está a usar o cultivo de plantas e a jardinagem como forma de dotar 27 alunos, que beneficiam de ensino inclusivo, de melhores competências académicas e sociais.

O projecto nasceu há alguns anos no Agrupamento de Escolas Campo Aberto, na freguesia de Beiriz, com a criação de uma horta pedagógica, mas agora evoluiu para uma estufa, oferecida por uma empresa, onde o grupo de crianças com necessidades especiais é responsável por cuidar de várias plantas.

A intenção é que, com esta actividade, os alunos com idades entre os 10 e os 19 anos aprendam práticas de sustentabilidade, desenvolvam conceitos básicos de matemática, ciências, português e inglês, e, sobretudo, promovam relações interpessoais.

PUB

"É uma actividade mais prática, num trabalho que poderá significar, no futuro, uma empregabilidade e até autonomia enquanto adultos. É algo mais próximo do real, mais apelativo e motivador para a aprendizagem", explicou Gracinda Cadilhe, coordenadora de educação especial do agrupamento escolar.

A docente lembrou que muitos dos alunos integrados no projecto "sofrem de perturbações do espectro do autismo, que precisam de espaço para expandir energia, e onde possam tocar, sentir e cheirar".

"O ensino tem de ser diferenciado e proactivo, respeitando a individualidade e a necessidade da cada um. Colocar estas crianças a sentir e trabalhar na estufa ou na horta, ajuda-as a descobrir de onde surgem as coisas. Hoje, onde tudo é muito digital, é importante voltar à terra", analisou a coordenadora.

Na nova estufa, com cerca de 80 metros quadrados, as crianças estão a cuidar de plantas que, no futuro darão mirtilos e framboesas, desenvolvendo a percepção que, ao produzirem, vão receber o retorno do seu trabalho e esforço.

"Sinto que com estas actividades há uma clara evolução destas crianças. Muitas chegam pouco amadurecidas e pouco autónomas, mas vão desenvolvendo as suas capacidades sociais e melhorando competências de conteúdos nas várias disciplinas que leccionámos na sala de aula", garantiu Gracinda Cadilhe.

Já o director do Agrupamento de Escolas Campo Aberto garantiu que estes projectos desenvolvidos no estabelecimento de ensino "apostam numa política educativa inclusiva, trabalhada com vários parceiros da comunidade local".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Neste caso, com o apoio da empresa Cotesi, do Grupo Violas, que nos ofereceu a estrutura, conseguimos ter uma estufa maior, com outros recursos, para trabalharmos numa lógica inclusiva e de reforço dos conhecimentos e capacidade dos alunos", vincou João Grancho.

O responsável considerou que, actualmente, os directores das escolas têm cada vez mais de promover "políticas que possam atender ao perfil dos alunos para que estes tenham sucesso", considerando ser fundamental o "trabalho dos professores e os contributos dos parceiros que possam acrescentar valor para a criação de novos projectos".

"Temos uma ambição grande que a partir desta proposta [da estufa], possamos desenvolver outras. Temos desenhado para o futuro construir um espaço de raiz dedicado a uma cozinha pedagógica, mais ampla, que possa ser usada por todos os alunos da escola", concluiu João Grancho.