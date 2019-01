Já pode viajar nos transportes de Lisboa e pagar depois

A partir desta terça-feira, será possível viajar nos transportes da Grande Lisboa sem ser preciso carregar previamente o título de transporte. Para isso, é necessário ter um Cartão Lisboa Viva e associá-lo a um cartão multibanco. Desta forma, basta entrar, por exemplo, num autocarro da Carris, validar e o valor da viagem será depois debitado directamente na conta bancária do utilizador. Deixa-se assim de ter a preocupação de ter ou não o cartão carregado e evitam-se as filas nas bilheteiras.

O serviço chama-se Viva Go e, além da Carris, esta opção de pagamento poderá ser utilizada na CP, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, Metro Transportes do Sul Transtejo e Soflusa.

Para isso, é necessário ter um Cartão Lisboa Viva — os que têm chip — e dirigir-se a uma caixa multibanco para associar o cartão bancário ao cartão de transporte. Basta escolher a opção Pagamentos e Outros Serviços — Transportes — Viva Go e autorizar a associação do cartão.

Num mesmo cartão Lisboa VIVA, pode coexistir esta modalidade Viva Go, para as viagens ocasionais, com os habituais passes ou zapping carregados. O que significa que o Viva Go apenas funcionará como alternativa sempre que não existam outros contratos tarifários válidos no tempo e no espaço pretendido. O serviço Viva Go terá um tarifário especial que ficará disponível a partir desta terça-feira à tarde no portal Viva. Esta solução poderá ser alargada às restantes empresas de transportes da Área Metropolitana de Lisboa. Para já, pode ser utilizado em sete, no entanto, a OTLIS reúne 27 operadores.

O serviço VIVA Go foi lançado esta terça-feira, no Museu da Carris, em Lisboa, e nasceu de uma parceria entre a OTLIS (a empresa que gere os transportes na região) e a SIBS (a gestora da rede Multibanco).

De acordo com o presidente do conselho de administração da OTLIS, Tiago Farias, existem actualmente dois milhões de cartões Lisboa VIVA em circulação. Por ano, são emitidos 300 mil cartões Viva (passes) e a empresa vende mais de 14 milhões de cartões Viva Viagem, sendo que o sistema Viva regista cerca de 60 milhões de transacções e 700 milhões de validações.

É uma medida para tentar promover o uso de transporte público na Grande Lisboa e que tenta responder sobretudo aos constrangimentos dos utilizadores que só os utilizam de vez em quando. Segundo disse o vereador da Mobilidade da câmara de Lisboa, estes passageiros ocasionais são "a maioria" das pessoas que andam de transportes públicos na cidade.

Miguel Gaspar sublinhou ainda que esta medida acompanha o processo de simplificação de bilhética que está em curso com a entrada em vigor do passe único da Área Metropolitana de Lisboa, que custará 40 euros a partir de Abril.

O autarca lembrou ainda o plano de “mais de 100 milhões de euros” para renovação da frota da Carris com a compra de 300 autocarros e ainda o lançamento do concurso público para a compra que eléctricos que permitirá “mais do que duplicar” o número de veículos que circulam actualmente pela cidade. “Sem o sistema de transportes públicos a funcionar bem, não há uma alternativa de mobilidade em Lisboa”, notou Miguel Gaspar.