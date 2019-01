Associação de Trancoso angaria apoios para plantação de dez mil árvores

A Associação Luzlinar, com sede na aldeia de Feital, no concelho de Trancoso, está a promover uma campanha de angariação de fundos para auxílio ao projecto de plantação de dez mil árvores, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo a direcção da associação, foi apresentada uma candidatura ao projecto Floresta Comum para a época de reflorestação de 2018/2019, e foram atribuídas dez mil plantas que começaram a ser plantadas este mês.

Com o denominado Projecto Bosques, aquela instituição do concelho de Trancoso, no distrito da Guarda, deu este ano "o primeiro passo para o nascimento de uma floresta que começará a cobrir grande parte da serra do Feital, Vilares e Broca daqui a 20 anos".

O Projecto Bosques está a ser desenvolvido no Campus Jardim das Pedras, Feital, pela Associação Luzlinar, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Colaboram também na iniciativa a União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, a União de Freguesias de Vilares e Carnicães, a Associação de Desenvolvimento do Feital, o Agrupamento de Escolas de Trancoso, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, a Associação de Produtores Florestais do Alto da Broca e a população local.

O seu objectivo, segundo a entidade promotora, é "a criação de um espaço florestal para a promoção de aspectos relacionados com a conservação do solo e da água, a melhoria do microclima, o sequestro e armazenamento do carbono, a promoção da biodiversidade, a melhoria da paisagem e a obtenção de diversos bens por parte do ecossistema".

Para alcançar os objectivos, a Associação Luzlinar está a angariar fundos através de uma plataforma de crowdfunding, tendo como meta atingir o montante de 10.200 euros.

A campanha decorre até ao dia 25 de Março e os apoiantes podem ofertar o valor mínimo de dez euros, tendo recompensas pelo seu donativo.

"Ajude a plantar 10.000 árvores de 20 espécies diferentes. Plantar é não ter de ficar à espera que as árvores apareçam", refere.

O Jardim das Pedras é um lugar no topo da serra da 'Aldeia Artística' do Feital "onde, há mais de 20 anos, artistas têm vindo de todo o mundo para trabalhar, aprender e estar com as pedras", recorda aquela organização.

A Associação Luzlinar "tem promovido a investigação sobre a multiplicidade das relações entre as práticas artísticas e os espaços naturais onde intervêm através da sua observação e compreensão".

"Ajudar a erguer um bosque é também uma forma de modelar a paisagem, torná-la uma obra de arte!", remata a fonte.