Camélias e orquídeas, as rainhas de Sintra por dois dias

Espera-se um fim-de-semana florido em Sintra, com a Exposição de Camélias e Orquídeas a ocupar o terreiro do Palácio Nacional de Sintra. E não há só flores para admirar, a 9 e 10 de Fevereiro, já que o evento, destinado a "promover o valor botânico associado às camélias e orquídeas", inclui um programa com várias actividades, integrando visitas guiadas, workshops, espectáculos e demonstrações.

Organizado pela Parques de Sintra e contando com a colaboração da Associação Portuguesa de Camélias e do Clube dos Orquidófilos de Portugal, a mostra conjunta, que tem entrada gratuita, tem marcado o calendário sintrense nos últimos anos: é a 9.ª edição da exposição de camélias e a 5.ª de orquídeas. Para ambas, esperam-se "os melhores exemplares destas plantas" que serão apresentados (também em concurso) por cada um dos participantes.

O Japão é convidado especial, o que não surpreende, tendo em conta a milenar mestria japonesa no tratamento das flores rainhas do certame. E, em Portugal, há um "gosto" especial pelas "várias espécies de camélias e orquídeas oriundas do continente asiático", refere-se no comunicado do evento, sublinhando-se que "são cultivadas nas quintas, jardins e casas portuguesas desde o séc. XIX."

Há, por isso, workshops de bonsai e demonstrações de técnicas de origami mas também se poderá apreciar teatro de sombras e artes marciais japonesas. As visitas guiadas também irão reflectir "a relação Portugal-Ásia ao longo dos séculos através de um percurso no Palácio Nacional de Sintra", mas também "apreciar a beleza poética das camélias em flor no Parque da Pena" - o parque, refira-se, tem a distinção de Jardim de Camélias de Excelência pela Associação Internacional de Camélias.

Entre as actividades referidas para o fim-de-semana, saliente-se que há também várias demonstrações práticas das melhores formas de tratar destas flores. As visitas guiadas estão marcadas para sábado (14h30, "Camélias de Excelência" da Pena) e domingo (11h, visita guiada ao Palácio Nacional sob o mote da relação Portugal-Ásia).

Todas as actividades são de entrada livre mas algumas obrigam a inscrição prévia (até dia 7 de Fevereiro, para [email protected]). O programa completo e mais informação estão aqui.