Fim do diesel? Call center do ACP inundado de chamadas

O call center do Automóvel Club de Portugal (ACP), que representa 252 mil associados, não tem tido mãos a medir nas últimas 24 horas. Recebeu dezenas de chamadas com pedidos de informação e de ajuda depois de o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ter dito que "quem comprar carros a diesel não terá valor de troca daqui a quatro anos".

"Não imagina o número de chamadas que estamos a receber por causa destas declarações enganadoras", diz o presidente do ACP, Carlos Barbosa, ao PÚBLICO, aludindo àquela afirmação do ministro. "São chamadas de pessoas que nos perguntam o que é que isto significa, pessoas que sinalizaram a compra de carros a diesel e que ficaram preocupadas. É um disparate completo", argumenta Carlos Barbosa.

Foto Carlos Barbosa, presidente do ACP Enric Vives-Rubio/Arquivo

O ACP acusa o governante de ter causado alarme social. "Será ministro do Ambiente ou da Desinformação", questiona a associação, considerando que Matos Fernandes enganou os portugueses com aquela declaração, publicada na segunda-feira, numa entrevista ao Jornal de Negócios. "As declarações do Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre o futuro dos automóveis são, mais do que alarmistas, altamente preocupantes. Revelam uma enorme ignorância sobre a matéria e um absoluto desrespeito pelos consumidores", diz aquela entidade, num comunicado que foi enviado às redacções com o objectivo de "acalmar as pessoas", diz Carlos Barbosa.

PUB

Empresas de leasing contrariam ministro Em 2018, 13,7% dos carros comprados em Portugal envolveram financiamento por leasing ou renting, dois instrumentos financeiros responsáveis por 37.500 aquisições de viaturas novas num ano. Daí que a associação que representa as empresas locadoras tenha também sentido na pele a projecção do ministro do Ambiente, quando disse que o carro a diesel perderá rapidamente o seu valor. Para a ALF – Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, "não há qualquer indicação de que exista uma tendência decrescente no valor dos veículos a diesel". "A referida afirmação não tem assim qualquer base técnica e só pode ser entendida num contexto político desfasado da realidade do sector automóvel", afirma esta entidade, em comunicado, acrescentando que as declarações "não só não espelham a realidade como não contribuem para reforçar a previsibilidade e estabilidade que devem nortear o esforço de redução das emissões dos veículos". V.F.

"Demos instruções à equipa da nossa linha de apoio para explicar às pessoas o que verdadeiramente está em causa e tentar sossegar as pessoas", acrescenta. "Os carros eléctricos são uma realidade e vieram para ficar. Mas os carros a combustão não vão acabar nem em quatro nem em dez nem em 15 anos", sustenta.

A quebra de popularidade dos motores a diesel é uma evidência por cá e no resto da Europa, onde as quotas dos motores a gasóleo têm vindo a cair de forma significativa nos últimos anos. Portugal é um dos países com um dos parques automóveis mais envelhecidos da Europa (idade média de 12,6 anos, acima da média europeia), o que tem mantido a quota do diesel acima da dos maiores mercados europeus.

Porém, observa Carlos Barbosa, nada autorizava o ministro a declarar "por decreto", a morte dos diesel em quatro anos. Até porque, sustenta, os motores a combustão estão cada vez mais eficientes e limpos, nalguns casos com mais vantagens para o diesel face à gasolina. Barbosa recorre ao mesmo racional que ficou exposto no comunicado do ACP.

"Os motores com a norma de emissões Euro 6 em vigor e a futura Euro 7, obrigatória em 2023, já são mais limpos, garantem emissões drasticamente mais reduzidas tanto de CO2 como de NOx (monóxido e dióxido de azoto), o que significa que a combustão está para ficar, mais eficiente e ambientalmente sustentável", defende. "Na norma Euro 7, o diesel poderá vir a ser mais limpo do que a gasolina, pelo que se prevê que as cidades ainda vão precisar de muitos carros novos a gasóleo para respeitarem os limites de emissões que estão a ser impostos", prossegue. A pergunta, por isso, é "como é que se vai renovar o parque automóvel em Portugal, os cinco ou seis milhões de veículos que andam actualmente na estrada".

Na entrevista, o ministro não abriu a porta a um aumento dos apoios públicos à aquisição de veículos eléctricos, defendendo que os 2250 euros de subsídio por cada veículo novo, são, em comparação com o que acontece nos outros países, uma ajuda substancial. Porém, o ministro deveria ter respondido a diversas questões em aberto sobre a electrificação do parque automóvel, diz o ACP, a começar pela exiguidade da rede de carregamento eléctrico. "Em Lisboa, os carregadores estão por conta dos carros da Uber e dos tuk tuk. Um particular que queira carregar na via pública tem de esperar pela madrugada", garante Barbosa.

Foto João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente José Coelho/Lusa

O mesmo problema é abordado no comunicado em que o ACP ataca as declarações do ministro e deixa algumas perguntas.

Como pretende assegurar a rede eléctrica para um consumo maciço? A actual rede pública encontra-se parcialmente danificada e inoperacional, além de estar concentrada apenas nos grandes centros urbanos. O que está a ser feito junto dos grandes distribuidores para a rede pública de electricidade suportar carregamentos em massa nos prédios e na via pública?

Como assegura a produção de electricidade suficiente para sustentar as necessidades de mobilidade pública e privada? Essa produção é ambientalmente sustentável ou, como aponta a Direcção-Geral do Ambiente da União Europeia, a produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis, sobretudo centrais a carvão, é a maior fonte individual de emissão de gases com efeito de estufa?

Como é que vai ser a tributação fiscal para os carros eléctricos e a sua implicação na factura da electricidade doméstica? Ao defender um consumo de massas, terá o senhor ministro noção das implicações dessa medida na receita fiscal do Estado?

O que é que pretende fazer ao parque automóvel superior a cinco milhões de viaturas a combustão actualmente em circulação? Qual é a factura ambiental do desmantelamento deste parque?

Como está a ser negociado o fim da combustão com a indústria sediada em Portugal, nomeadamente com a Autoeuropa, líder das exportações nacionais, que apenas fabrica carros a combustão?

Censurando a "ligeireza" do ministro, o ACP alega ainda que "os automóveis eléctricos só são ambientalmente mais sustentáveis face aos modelos a combustão com as normas Euro 6 se a electricidade usada for 100% proveniente de energias renováveis". "Actualmente, a maioria dos carros eléctricos em circulação têm baterias de lítio e, numa produção em escala, não está assegurada a reciclagem nem os efeitos ambientais", acrescenta ainda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ACP é a segunda associação do sector a vir a público criticar as declarações de Matos Fernandes, depois de a ACAP - Associação de Comércio Automóvel de Portugal, que representa os produtores, ter vindo a público lamentar, no próprio dia da entrevista, as palavras de Matos Fernandes.

“Portugal está integrado na União Europeia e não existe qualquer regulamentação que aponte no sentido das declarações do sr. ministro”, disse então a ACAP, argumentando que a indústria automóvel “está, fortemente, empenhada na redução de emissões dos veículos". "A prova deste compromisso é que 40% dos novos modelos anunciados para 2021 já terão a opção da motorização eléctrica. Todavia, esta transição irá ser feita de forma gradual.”

Em Portugal, há 700 mil carros a circular com mais de 20 anos de idade. Apenas 1,8% dos carros vendidos são eléctricos, uma minúscula fatia que tem crescido a grande ritmo, mas que deixa Portugal muito longe de ser um mercado de alternativa aos carros com motores de combustão.